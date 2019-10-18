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КУДЕРМЕТОВА: «Свитолину проще переиграть у сетки, чем на задней линии»

Российская теннисистка счастлива победить соперницу из топ-5 рейтинга

  • 18.10.2019 05:04
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КУДЕРМЕТОВА: «Свитолину проще переиграть у сетки, чем на задней линии»
© Twitter. Вероника Кудерметова
Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала неожиданную победу над четвертой ракеткой мира Элиной Свитолиной из Украины (6:2, 1:6, 7:5) во втором раунде Кубка Кремля в Москве:
 
«Это было непросто. Борьба была за каждое очко. Но я очень счастлива, что сумела победить дома, перед российскими болельщиками, обыграв игрока из топ-5. Это непередаваемые ощущения! Просто незабываемо!
 
Мне кажется, я старалась играть агрессивнее и при каждом удобном моменте выходить к сетке и завершать розыгрыши там. Опять же, думаю, что тактически верно было выходить к сетке, чем пытаться переиграть Элину на задней линии, где мне было бы трудно ее переиграть.
 
Я стараюсь играть каждый матч, не зацикливаясь на ошибках, которые совершаю во время встречи. Я стараюсь получать удовольствие от игры, от каждого момента и бороться за каждый мяч. Предпочитаю далеко не загадывать, просто буду играть матч за матчем».
 
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