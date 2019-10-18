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Элина СВИТОЛИНА: «Непростой матч, мы хорошо играли в третьем сете»

Украинская теннисистка готовится защищать титул на Итоговом турнире WTA

  • 18.10.2019 04:25
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Элина СВИТОЛИНА: «Непростой матч, мы хорошо играли в третьем сете»
© Twitter. Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина, четвертая ракетка мира, прокомментировала поражение от россиянки Вероники Кудерметовой (2:6, 6:1, 5:7) во втором раунде Кубка Кремля в Москве:
 
«Мне кажется, это был непростой матч, но мы играли хорошо в третьем сете. Концовка встречи получилась упорной. К сожалению, все сложилось не в мою пользу.
 
Буду восстанавливаться и готовиться к итоговому турниру в Шэньчжэне. Определенно, настрой у меня позитивный, потому что мне предстоит защитить свой титул. Очень этого жду. Я постараюсь выложиться на все 100%, остался последний рывок, ведь это заключительный турнир в сезоне».
 
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