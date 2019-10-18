Элина СВИТОЛИНА: «Непростой матч, мы хорошо играли в третьем сете»

Элина Свитолина, четвертая ракетка мира, прокомментировала Украинская теннисисткачетвертая ракетка мира, прокомментировала поражение от россиянки Вероники Кудерметовой (2:6, 6:1, 5:7) во втором раунде Кубка Кремля в Москве:

«Мне кажется, это был непростой матч, но мы играли хорошо в третьем сете. Концовка встречи получилась упорной. К сожалению, все сложилось не в мою пользу.

Буду восстанавливаться и готовиться к итоговому турниру в Шэньчжэне. Определенно, настрой у меня позитивный, потому что мне предстоит защитить свой титул. Очень этого жду. Я постараюсь выложиться на все 100%, остался последний рывок, ведь это заключительный турнир в сезоне».