Марченко вышел в полуфинал парного разряда челленджера в Германии

Украинский теннисист Илья Марченко удачно выступает в парном разряде на челленджере в немецком городе Исманинге.

На стадии 1/4 финала Марченко в паре с финским теннисистом Харри Хелиоваарой победил польскую пару, сеяную под 4-м номером, в составе Кароль Джевецки / Шимон Вальков. Поединок длился 53 минуты и завершился в двух сетах (6:1, 6:4).

В полуфинале Марченко с напарником сыграют либо против немцев (Кай Лемстра / Свен Лемстра), либо против французов (Квентин Халис / Тристан Ламазин).