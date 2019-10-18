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Марченко вышел в полуфинал парного разряда челленджера в Германии

Илья выступает в паре с теннисистом из Финляндии Харри Хелиоваарой

  • 18.10.2019 01:23
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Марченко вышел в полуфинал парного разряда челленджера в Германии
© Twitter. Илья Марченко
Украинский теннисист Илья Марченко удачно выступает в парном разряде на челленджере в немецком городе Исманинге.
 
На стадии 1/4 финала Марченко в паре с финским теннисистом Харри Хелиоваарой победил польскую пару, сеяную под 4-м номером, в составе Кароль Джевецки / Шимон Вальков. Поединок длился 53 минуты и завершился в двух сетах (6:1, 6:4).
 
В полуфинале Марченко с напарником сыграют либо против немцев (Кай Лемстра / Свен Лемстра), либо против французов (Квентин Халис / Тристан Ламазин).
 
Напомним, в первом круге одиночного разряда Марченко проиграл украинцу Виталию Сачко, который затем во втором раунде уступил словаку Лукашу Лацко (5:7, 6:2, 3:6).
 
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Источник — Sport.ua

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