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ФОТО. Цуренко нежится на пляжах Марбельи

Украинская теннисистка отдыхает после досрочного завершения сезона

  • 16.10.2019 17:40
  • 1269 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Цуренко нежится на пляжах Марбельи
© Инстаграм Леси Цуренко
Третья ракетка Украины Леся Цуренко, которая досрочно завершила сезон из-за травмы локтя, наслаждается отпуском на пляжах Марбельи (Испания).
 
Отметим, что в текущем году Цуренко не смогла удержать высокую планку прошлогодних достижений и по итогам сезона окажется в восьмом десятке мирового рейтинга.
 
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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    mah
      mah, 16.10.2019 18:29
    0
    Ну, шо ж, своєю працею заробила грошей на Марбелью, має безсумнівне повне право. Красуля.
    Ссылка
    totake
      totake, 16.10.2019 18:08
    0
    краще на пляжі ніж на кацапстані, natural the best
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 16.10.2019 17:53
    +2
    так проходить малий підсумковий турнір
    Ссылка
    Timur24
      Timur24, 16.10.2019 17:51
    +1
    милашка
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 16.10.2019 17:47
    0
    Жаль, что в Инстаграме запрещено фото топлесс
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 16.10.2019 17:53
    +2
    так проходить малий підсумковий турнір
    Ссылка
    Timur24
    online
      Timur24, 16.10.2019 17:51
    +1
    милашка
    Ссылка
    mah
      mah, 16.10.2019 18:29
    0
    Ну, шо ж, своєю працею заробила грошей на Марбелью, має безсумнівне повне право. Красуля.
    Ссылка
    totake
    online
      totake, 16.10.2019 18:08
    0
    краще на пляжі ніж на кацапстані, natural the best
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 16.10.2019 17:47
    0
    Жаль, что в Инстаграме запрещено фото топлесс
    Ссылка
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