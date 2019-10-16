ФОТО. Цуренко нежится на пляжах Марбельи

Третья ракетка Украины Леся Цуренко, которая досрочно завершила сезон из-за травмы локтя, наслаждается отпуском на пляжах Марбельи (Испания).
Отметим, что в текущем году Цуренко не смогла удержать высокую планку прошлогодних достижений и по итогам сезона окажется в восьмом десятке мирового рейтинга.
Источник — Instagram
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