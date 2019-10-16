Ястремская покидает Кубок Кремля

Уважаемый собеседник! Прочти сначала википедию внимательно, где чётко чёрным по белому написано,...

17:10 — Serg_V

Очень жаль, очень жаль. Даяна, мы все рамно все тебя любим, набирайся сил к новому сезону, и дав...

17:09 — olegg1261

Прошу не зважати на поточний рейтинг в свій час Фліпкенс,була 13 ракеткою світу

17:09 — Kanarejka

І Киченок в парі вилетіла

17:08 — vizuals

Так воно буде краще

17:08 — ttt

Эту мразь надо никогда теперь не пускать на родные земли. Пусть сука теперь гниет в рассеи.....шл...

17:07 — kerch30

є час по Красной площади походить

17:06 — olegg1261

Фліпкенс показала Ястремській яким має бути технічний арсенал в класної тенісистки.Хоча потрібно ...