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Ястремская покидает Кубок Кремля

Вторая ракетка Украины завершила выступление на турнире в России

  • 16.10.2019 16:50
  • 1512 просмотров
  • 19 комментариев
Ястремская покидает Кубок Кремля
© WTA. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№28 WTA) закончила выступления на Премьере в Москве.
 
В матче второго круга 19-летняя украинка проиграла Кирстен Флипкенс из Бельгии (№120 WTA). 
 
Кубок Кремля. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 3:6, 6:3, 3:6
 
Это поражение означает, что Ястремская не попадает в список игроков, которые сыграют на малом Итоговом турнире в Чжухае. Впрочем, минимальный теоретический шанс туда попасть все же есть, но для этого нужно снятие еще как минимум двух теннисисток.
 
В 1/4 финала Флипкенс встретится против Белинды Бенчич (№10 WTA).
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Serg_V
      Serg_V, 16.10.2019 17:10
    0
    Очень жаль, очень жаль. Даяна, мы все рамно все тебя любим, набирайся сил к новому сезону, и давай в бой!)
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 16.10.2019 17:09
    -1
    Прошу не зважати на поточний рейтинг в свій час Фліпкенс,була 13 ракеткою світу
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 16.10.2019 17:09
    +1
    І Киченок в парі вилетіла
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.10.2019 17:08
    +1
    Так воно буде краще
    Ссылка
    ttt
    online
      ttt, 16.10.2019 17:08
    -1
    Эту мразь надо никогда теперь не пускать на родные земли. Пусть сука теперь гниет в рассеи.....шлюха
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 16.10.2019 17:07
    +1
    є час по Красной площади походить
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 16.10.2019 17:06
    0
    Фліпкенс показала Ястремській яким має бути технічний арсенал в класної тенісистки.Хоча потрібно віддати належне і Даяні вона грала на високому рівні,але тільки на вінерсах в таких майстрів не виграєш.Фліпкенс грала в теніс більш притаманий чоловікам,за манерою гри вона мені нагадала Стаховського.
    Ссылка
    Mryaroslav4ik1986
      Mryaroslav4ik1986, 16.10.2019 17:05
    +1
    znak51, 16.10.2019 17:03
    Агов, Даяно ! Як тобі, ще подобається цей турнір? Мені почав подобатись, чекаю назавтра
    Так так, мені теж сподобався сьогоднішній день
    Ссылка
    Mryaroslav4ik1986
      Mryaroslav4ik1986, 16.10.2019 17:05
    +3
    Так це сталося!!!! Віиаю всіх українських вболівальників! Пишу без іронії, тому що жоден більш менш патріот не буде вболівати за цих низькоморальних людей
    Ссылка
    znak51
      znak51, 16.10.2019 17:03
    +4
    Агов, Даяно ! Як тобі, ще подобається цей турнір? Мені почав подобатись, чекаю назавтра
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
      Сергей Иванамофф, 16.10.2019 17:03
    +4
    Славы не здобула, а вот позора - выше крыши.
    Те, кто ездят к рашистам, считают их нормальными людьми, следовательно, сами таковыми не являются.
    Ссылка
    sarra2008
      sarra2008, 16.10.2019 17:02
    +4
    Ну, і нащо було їхати на той мордор?
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 16.10.2019 17:02
    +1
    Облишимо політику, треба, не треба, все одно залишимося при своїх. Чисто спортивне. Рік тому Даяна бодалася з Бенчіч. Сьогодні їм також світила очна зустріч, якби... Бенчіч сьогодні теж злила перший сет, мала 0:3 у третьому. Але зібралася і зламала Герцоґ. А Герцоґ це ж не 109 поточно ракетка, сильніше буде.
    А ми вчергове маємо те що маємо.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.10.2019 17:01
    +3
    А любительнице рашке, бейсболистке Ястрмской, как я говорил раньше, нужно брать в руку биту и играть в бейсбоол, он же софтбол для женщин. Как раз игры для ее ума, отбиваешь подачу куда по дальше, и бежишь домой на базу, пока мяч летит)))
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.10.2019 16:59
    +6
    Молодец, Флипа. Слава Украине, Слава Бельгии. Хорошая новость.
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 16.10.2019 16:57
    +6
    Сегодня Флипкенс показала лучшую игру за весь год, Даяна не смогла приспособится к неординарной игре соперницы, резаные, укороченные выходы к сетки и все это было на высоком уровне.
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 16.10.2019 16:55
    +3
    Вдалося побачити лиша два останні гейми. Бельгійка. крім одного ейсу, не зробила рівно нічого. щоб виграти, але ці фірмові Даянині аути з доброго дива... Інколи здається, що це вже не виправити. Їй до лампочки 40:00 5:2 чи 15:40 на матчболах суперниці - вона всеодно буде однаково атакувати з прийому. Йде, не йде - не харить. Ні щоб вклчити якийсь "стоп", спробувати просто включити режим обережності в надії на помилку суперниці чи очікуючи зручного моменту. Вона просто буде лупити. І причому, якщо в неї аути, то вже дійсно АУТИ - півметрові й метрові. Там не йдеться про сантиметри. Ну не варить голова й усе... "Обідно, Дая..."
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 16.10.2019 16:54
    +2
    Найсумніше те що Даяна за такий довгий 2019 так і не виграла жодного матчу після програного першого сету. Тому часті розмови про першу ракетку України поки просто риторичні.
    Новому тренеру не початий край роботи буде.
    Хотілося щоб це в 2020-му був вже Саша Бажин, або інший топовий тренер, а не клоун типу "давай-давай"
    Ссылка
    Reddit Video
      Reddit Video, 16.10.2019 16:54
    +9
    ЯКА СУМНА НОВИНА
    Ссылка
    Reddit Video
      Reddit Video, 16.10.2019 16:54
    +9
    ЯКА СУМНА НОВИНА
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.10.2019 16:59
    +6
    Молодец, Флипа. Слава Украине, Слава Бельгии. Хорошая новость.
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 16.10.2019 16:57
    +6
    Сегодня Флипкенс показала лучшую игру за весь год, Даяна не смогла приспособится к неординарной игре соперницы, резаные, укороченные выходы к сетки и все это было на высоком уровне.
    Ссылка
    znak51
      znak51, 16.10.2019 17:03
    +4
    Агов, Даяно ! Як тобі, ще подобається цей турнір? Мені почав подобатись, чекаю назавтра
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
      Сергей Иванамофф, 16.10.2019 17:03
    +4
    Славы не здобула, а вот позора - выше крыши.
    Те, кто ездят к рашистам, считают их нормальными людьми, следовательно, сами таковыми не являются.
    Ссылка
    sarra2008
      sarra2008, 16.10.2019 17:02
    +4
    Ну, і нащо було їхати на той мордор?
    Ссылка
    Mryaroslav4ik1986
      Mryaroslav4ik1986, 16.10.2019 17:05
    +3
    Так це сталося!!!! Віиаю всіх українських вболівальників! Пишу без іронії, тому що жоден більш менш патріот не буде вболівати за цих низькоморальних людей
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.10.2019 17:01
    +3
    А любительнице рашке, бейсболистке Ястрмской, как я говорил раньше, нужно брать в руку биту и играть в бейсбоол, он же софтбол для женщин. Как раз игры для ее ума, отбиваешь подачу куда по дальше, и бежишь домой на базу, пока мяч летит)))
    Ссылка
    fedd1979
    online
    fedd1979, 16.10.2019 16:55
    +3
    Вдалося побачити лиша два останні гейми. Бельгійка. крім одного ейсу, не зробила рівно нічого. щоб виграти, але ці фірмові Даянині аути з доброго дива... Інколи здається, що це вже не виправити. Їй до лампочки 40:00 5:2 чи 15:40 на матчболах суперниці - вона всеодно буде однаково атакувати з прийому. Йде, не йде - не харить. Ні щоб вклчити якийсь "стоп", спробувати просто включити режим обережності в надії на помилку суперниці чи очікуючи зручного моменту. Вона просто буде лупити. І причому, якщо в неї аути, то вже дійсно АУТИ - півметрові й метрові. Там не йдеться про сантиметри. Ну не варить голова й усе... "Обідно, Дая..."
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 16.10.2019 16:54
    +2
    Найсумніше те що Даяна за такий довгий 2019 так і не виграла жодного матчу після програного першого сету. Тому часті розмови про першу ракетку України поки просто риторичні.
    Новому тренеру не початий край роботи буде.
    Хотілося щоб це в 2020-му був вже Саша Бажин, або інший топовий тренер, а не клоун типу "давай-давай"
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 16.10.2019 17:09
    +1
    І Киченок в парі вилетіла
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.10.2019 17:08
    +1
    Так воно буде краще
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 16.10.2019 17:07
    +1
    є час по Красной площади походить
    Ссылка
    Mryaroslav4ik1986
      Mryaroslav4ik1986, 16.10.2019 17:05
    +1
    znak51, 16.10.2019 17:03
    Агов, Даяно ! Як тобі, ще подобається цей турнір? Мені почав подобатись, чекаю назавтра
    Так так, мені теж сподобався сьогоднішній день
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 16.10.2019 17:02
    +1
    Облишимо політику, треба, не треба, все одно залишимося при своїх. Чисто спортивне. Рік тому Даяна бодалася з Бенчіч. Сьогодні їм також світила очна зустріч, якби... Бенчіч сьогодні теж злила перший сет, мала 0:3 у третьому. Але зібралася і зламала Герцоґ. А Герцоґ це ж не 109 поточно ракетка, сильніше буде.
    А ми вчергове маємо те що маємо.
    Ссылка
    Serg_V
      Serg_V, 16.10.2019 17:10
    0
    Очень жаль, очень жаль. Даяна, мы все рамно все тебя любим, набирайся сил к новому сезону, и давай в бой!)
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 16.10.2019 17:06
    0
    Фліпкенс показала Ястремській яким має бути технічний арсенал в класної тенісистки.Хоча потрібно віддати належне і Даяні вона грала на високому рівні,але тільки на вінерсах в таких майстрів не виграєш.Фліпкенс грала в теніс більш притаманий чоловікам,за манерою гри вона мені нагадала Стаховського.
    Ссылка
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