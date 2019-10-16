Ястремская покидает Кубок Кремля

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№28 WTA) закончила выступления на Премьере в Москве.
В матче второго круга 19-летняя украинка проиграла Кирстен Флипкенс из Бельгии (№120 WTA).
Кубок Кремля. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 3:6, 6:3, 3:6
Это поражение означает, что Ястремская не попадает в список игроков, которые сыграют на малом Итоговом турнире в Чжухае. Впрочем, минимальный теоретический шанс туда попасть все же есть, но для этого нужно снятие еще как минимум двух теннисисток.
В 1/4 финала Флипкенс встретится против Белинды Бенчич (№10 WTA).
Источник — Sport.ua
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Те, кто ездят к рашистам, считают их нормальными людьми, следовательно, сами таковыми не являются.
А ми вчергове маємо те що маємо.
Новому тренеру не початий край роботи буде.
Хотілося щоб це в 2020-му був вже Саша Бажин, або інший топовий тренер, а не клоун типу "давай-давай"
Те, кто ездят к рашистам, считают их нормальными людьми, следовательно, сами таковыми не являются.
Новому тренеру не початий край роботи буде.
Хотілося щоб це в 2020-му був вже Саша Бажин, або інший топовий тренер, а не клоун типу "давай-давай"
А ми вчергове маємо те що маємо.
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