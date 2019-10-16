Ястремская может поехать на малый Итоговый турнир

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская может стать участницей турнира WTA Elite Trophy, который пройдет на следующей неделе в Чжухае - это так называемый малый Итоговый турнир.
На турнир попадут теннисистки, которые занимают позиции 9-19 в рейтинге WTA.
Перед стартом на Премьере в Москве 19-летняя украинка занимала 24-е место в WTA Race с балансом 1690 очков и отставала от проходного места на 490 очков, которые не смогла бы набрать даже став чемпионкой турнира. Однако отказ от участия на турнире в Чжухае немки Анжелик Кербер, которая шла в гонке на 17-й строчке, существенно понизил порог и Ястремской для попадания на малый Итоговый чемпионат стало не хватать всего 105 пунктов.
На турнире в Москве Ястремская вышла во 2-й круг, где сыграет против Кирстен Флипкенс.
Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет на основном Итоговом турнире.
Источник — Большой теннис Украины
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Она уже играет на Кубке Кремля в Москве, с целью попасть на малый итоговый.
Даже если бы малый итоговый проходил в России, в случае отбора она поехала туда бы.
Успокойся.
И в этом сезоне "малый" Итоговый турнир "WTA Elite Trophy" в Чжухае (Китай), перед основным.
Победительница — 700тыс. долл.
Финалистка — 440
Полуфиналистка — 240
Второе место в группе — 160
Третье место в группе — 80 тыс. дол И ТЫ БЫ ТУДА ПОЕХАЛ
Уильямс не в счет.
Поэтому 11 человек ( с 10 по 20 ракетку) + 1 ВАЙЛДКАРД
...
18 2190 Elise MERTENS
19 2185 Alison RISKE
20 2185 Donna VEKIC
.....
Даже в случае победы на Кубке Кремля с 2135 очками Даяна не дотягивает только 21-я (только если ВАЙЛДКАРД, но и там думаю конкурентка Слоан Стивенс(не знаю травмирована или отдыхает)).
Она уже играет на Кубке Кремля в Москве, с целью попасть на малый итоговый.
Даже если бы малый итоговый проходил в России, в случае отбора она поехала туда бы.
Успокойся.
И в этом сезоне "малый" Итоговый турнир "WTA Elite Trophy" в Чжухае (Китай), перед основным.
Победительница — 700тыс. долл.
Финалистка — 440
Полуфиналистка — 240
Второе место в группе — 160
Третье место в группе — 80 тыс. дол И ТЫ БЫ ТУДА ПОЕХАЛ
Уильямс не в счет.
Поэтому 11 человек ( с 10 по 20 ракетку) + 1 ВАЙЛДКАРД
...
18 2190 Elise MERTENS
19 2185 Alison RISKE
20 2185 Donna VEKIC
.....
Даже в случае победы на Кубке Кремля с 2135 очками Даяна не дотягивает только 21-я (только если ВАЙЛДКАРД, но и там думаю конкурентка Слоан Стивенс(не знаю травмирована или отдыхает)).
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