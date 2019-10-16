Ястремская может поехать на малый Итоговый турнир

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская может стать участницей турнира WTA Elite Trophy, который пройдет на следующей неделе в Чжухае - это так называемый малый Итоговый турнир.

На турнир попадут теннисистки, которые занимают позиции 9-19 в рейтинге WTA.

Перед стартом на Премьере в Москве 19-летняя украинка занимала 24-е место в WTA Race с балансом 1690 очков и отставала от проходного места на 490 очков, которые не смогла бы набрать даже став чемпионкой турнира. Однако отказ от участия на турнире в Чжухае немки Анжелик Кербер, которая шла в гонке на 17-й строчке, существенно понизил порог и Ястремской для попадания на малый Итоговый чемпионат стало не хватать всего 105 пунктов.

На турнире в Москве Ястремская вышла во 2-й круг, где сыграет против Кирстен Флипкенс.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет на основном Итоговом турнире.