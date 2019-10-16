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Ястремская может поехать на малый Итоговый турнир

Украинка сражается за место в топ-19

  • 16.10.2019 08:27
  • 1442 просмотра
  • 8 комментариев
Ястремская может поехать на малый Итоговый турнир
© wtatennis.com

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская может стать участницей турнира WTA Elite Trophy, который пройдет на следующей неделе в Чжухае - это так называемый малый Итоговый турнир.

На турнир попадут теннисистки, которые занимают позиции 9-19 в рейтинге WTA.

Перед стартом на Премьере в Москве 19-летняя украинка занимала 24-е место в WTA Race с балансом 1690 очков и отставала от проходного места на 490 очков, которые не смогла бы набрать даже став чемпионкой турнира. Однако отказ от участия на турнире в Чжухае немки Анжелик Кербер, которая шла в гонке на 17-й строчке, существенно понизил порог и Ястремской для попадания на малый Итоговый чемпионат стало не хватать всего 105 пунктов.

На турнире в Москве Ястремская вышла во 2-й круг, где сыграет против Кирстен Флипкенс.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет на основном Итоговом турнире.

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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 16.10.2019 09:34
    0
    dudigo78, 16.10.2019 08:47
    а цей турнір буде проводитись у мордорі? Ні? Якщо ні, то Даянка однозначно не буде викладатись щоб туди потрапити
    Где логика ?
    Она уже играет на Кубке Кремля в Москве, с целью попасть на малый итоговый.
    Даже если бы малый итоговый проходил в России, в случае отбора она поехала туда бы.
    Успокойся.
    И в этом сезоне "малый" Итоговый турнир "WTA Elite Trophy" в Чжухае (Китай), перед основным.
    Победительница — 700тыс. долл.
    Финалистка — 440
    Полуфиналистка — 240
    Второе место в группе — 160
    Третье место в группе — 80 тыс. дол И ТЫ БЫ ТУДА ПОЕХАЛ
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 16.10.2019 09:34
    0
    Чомусь впевнена, що не принесуть Даянці щастя оті московські очки. Є таке поняття як карма... Хоча, особисто не бажаю дитині поганого, бо є таке поняття...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 16.10.2019 09:24
    0
    Малый итоговый:
    Уильямс не в счет.
    Поэтому 11 человек ( с 10 по 20 ракетку) + 1 ВАЙЛДКАРД
    ...
    18 2190 Elise MERTENS
    19 2185 Alison RISKE
    20 2185 Donna VEKIC
    .....
    Даже в случае победы на Кубке Кремля с 2135 очками Даяна не дотягивает только 21-я (только если ВАЙЛДКАРД, но и там думаю конкурентка Слоан Стивенс(не знаю травмирована или отдыхает)).
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 16.10.2019 09:15
    -1
    tima fialko, 16.10.2019 09:08
    Треба писати "малоросійська" тенісистка.Побажання Даяні,знайти в Москві своє щастя і одружитися.Щоб і духу твого продажного не було в Украіні.
    Шановний, краще переживайте за себе і власних дітей...
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 16.10.2019 09:15
    0
    tima fialko, 16.10.2019 09:08
    Треба писати "малоросійська" тенісистка.Побажання Даяні,знайти в Москві своє щастя і одружитися.Щоб і духу твого продажного не було в Украіні.
    Ты думаешь она в Украине живёт? Зайди на её инстаграм.
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 16.10.2019 09:08
    +1
    Треба писати "малоросійська" тенісистка.Побажання Даяні,знайти в Москві своє щастя і одружитися.Щоб і духу твого продажного не було в Украіні.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 16.10.2019 09:04
    -5
    dudigo78, 16.10.2019 08:47
    а цей турнір буде проводитись у мордорі? Ні? Якщо ні, то Даянка однозначно не буде викладатись щоб туди потрапити
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 16.10.2019 08:47
    +3
    а цей турнір буде проводитись у мордорі? Ні? Якщо ні, то Даянка однозначно не буде викладатись щоб туди потрапити
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 16.10.2019 08:47
    +3
    а цей турнір буде проводитись у мордорі? Ні? Якщо ні, то Даянка однозначно не буде викладатись щоб туди потрапити
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 16.10.2019 09:08
    +1
    Треба писати "малоросійська" тенісистка.Побажання Даяні,знайти в Москві своє щастя і одружитися.Щоб і духу твого продажного не було в Украіні.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 16.10.2019 09:34
    0
    dudigo78, 16.10.2019 08:47
    а цей турнір буде проводитись у мордорі? Ні? Якщо ні, то Даянка однозначно не буде викладатись щоб туди потрапити
    Где логика ?
    Она уже играет на Кубке Кремля в Москве, с целью попасть на малый итоговый.
    Даже если бы малый итоговый проходил в России, в случае отбора она поехала туда бы.
    Успокойся.
    И в этом сезоне "малый" Итоговый турнир "WTA Elite Trophy" в Чжухае (Китай), перед основным.
    Победительница — 700тыс. долл.
    Финалистка — 440
    Полуфиналистка — 240
    Второе место в группе — 160
    Третье место в группе — 80 тыс. дол И ТЫ БЫ ТУДА ПОЕХАЛ
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 16.10.2019 09:34
    0
    Чомусь впевнена, що не принесуть Даянці щастя оті московські очки. Є таке поняття як карма... Хоча, особисто не бажаю дитині поганого, бо є таке поняття...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 16.10.2019 09:24
    0
    Малый итоговый:
    Уильямс не в счет.
    Поэтому 11 человек ( с 10 по 20 ракетку) + 1 ВАЙЛДКАРД
    ...
    18 2190 Elise MERTENS
    19 2185 Alison RISKE
    20 2185 Donna VEKIC
    .....
    Даже в случае победы на Кубке Кремля с 2135 очками Даяна не дотягивает только 21-я (только если ВАЙЛДКАРД, но и там думаю конкурентка Слоан Стивенс(не знаю травмирована или отдыхает)).
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 16.10.2019 09:15
    0
    tima fialko, 16.10.2019 09:08
    Треба писати "малоросійська" тенісистка.Побажання Даяні,знайти в Москві своє щастя і одружитися.Щоб і духу твого продажного не було в Украіні.
    Ты думаешь она в Украине живёт? Зайди на её инстаграм.
    Ссылка
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