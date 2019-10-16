Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Довольна своим уровнем игры против Касаткиной»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом круге Кубка Кремля уверенно разобралась с россиянкой Дарьей Касаткиной в двух сетах - 6:1, 6:4.

«Я на самом деле довольна своим уровнем игры. Особенно тогда, когда Касаткина начала возвращаться в игру во втором сете. Для меня было важно показать свой лучший теннис, я получила удовольствие от такого испытания как матч против действующей чемпионки».



«Это только второй день, как я сюда приехала, после долгой поездки из Азии. Думаю, что мой организм все еще проходит акклиматизацию. В последнее время я так много путешествовала, что мой разум все еще где-то в полете»

«Я до сих пор немного сонная, но со мной все в порядке», - сказала Ястремская.

Во втором круге Ястремская встретится с бельгийкой Кирстен Флипкенс. Матч начнется сегодня не ранее 14:00.