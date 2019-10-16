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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Довольна своим уровнем игры против Касаткиной»

Украинка вышла во второй круг

  • 16.10.2019 10:12
  • 617 просмотров
  • 2 комментария
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Довольна своим уровнем игры против Касаткиной»
© wtatennis.com

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом круге Кубка Кремля уверенно разобралась с россиянкой Дарьей Касаткиной в двух сетах - 6:1, 6:4.

«Я на самом деле довольна своим уровнем игры. Особенно тогда, когда Касаткина начала возвращаться в игру во втором сете. Для меня было важно показать свой лучший теннис, я получила удовольствие от такого испытания как матч против действующей чемпионки».

«Это только второй день, как я сюда приехала, после долгой поездки из Азии. Думаю, что мой организм все еще проходит акклиматизацию. В последнее время я так много путешествовала, что мой разум все еще где-то в полете»

«Я до сих пор немного сонная, но со мной все в порядке», - сказала Ястремская.

Во втором круге Ястремская встретится с бельгийкой Кирстен Флипкенс. Матч начнется сегодня не ранее 14:00.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Mryaroslav4ik1986
      Mryaroslav4ik1986, 16.10.2019 10:37
    +1
    Ганьба!!!!!
    Ссылка
    corso1
      corso1, 16.10.2019 10:25
    +1
    После долгой поездки из Азии... На телеге ехала?
    Ссылка
    Mryaroslav4ik1986
      Mryaroslav4ik1986, 16.10.2019 10:37
    +1
    Ганьба!!!!!
    Ссылка
    corso1
    online
      corso1, 16.10.2019 10:25
    +1
    После долгой поездки из Азии... На телеге ехала?
    Ссылка
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