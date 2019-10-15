Кубок Федерации. Украина сыграет либо в Эстонии, либо в Люксембурге

Стали известны места проведения зональных соревнований Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации-2020.

Женская сборная Украины сыграет либо в Таллине, либо в Люксембурге. Кроме нас в зональных соревнованиях выступят: Австрия, Болгария, Хорватия, Эстония, Греция, Италия, Люксембург, Польша, Сербия, Словения, Швеция и Турция. Шесть из них сыграют в Люксембурге, семь – в Эстонии.

На данный момент о процедуре жеребьевки известно не так много, но наверняка можно сказать, что Украина не сыграет с Сербией, так как обе сборные возглавляют посев и будут разведены по разным ивентам.

Отметим, что в календаре на следующий год командным соревнованиям с участием женских сборных отдана первая полная неделя февраля.