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Кубок Федерации. Украина сыграет либо в Эстонии, либо в Люксембурге

Стали известны места проведения зональных соревнований Кубка Федерации-2020

  • 15.10.2019 20:09
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Кубок Федерации. Украина сыграет либо в Эстонии, либо в Люксембурге
© ФТУ. Надежда Киченок и Марта Костюк
Стали известны места проведения зональных соревнований Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации-2020.
 
Женская сборная Украины сыграет либо в Таллине, либо в Люксембурге. Кроме нас в зональных соревнованиях выступят: Австрия, Болгария, Хорватия, Эстония, Греция, Италия, Люксембург, Польша, Сербия, Словения, Швеция и Турция. Шесть из них сыграют в Люксембурге, семь – в Эстонии.
 
На данный момент о процедуре жеребьевки известно не так много, но наверняка можно сказать, что Украина не сыграет с Сербией, так как обе сборные возглавляют посев и будут разведены по разным ивентам.
 
Отметим, что в календаре на следующий год командным соревнованиям с участием женских сборных отдана первая полная неделя февраля.
 
 
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Источник — Fed Cup

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