Москва. Свитолина сыграет с хозяйкой турнира Кудерметовой

Украинская теннисистка Элина Свитолина посеяна на Кубке Кремля под 1-м номером и пропускала стартовый круг соревнования.
Определилась соперница Свитолиной во втором круге, которой стала россиянка Вероника Кудерметова (45 в рейтинге WTA). Она справилась с Онс Жабер в двух сетах - 6:3, 6:3.
22-летняя Кудерметова недавно на турнире в китайском Тяньцзине обыграла Даяну Ястремскую.
Источник — Sport.ua
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Это не обвинения в адрес Свитолиной. Просто у нее (как и Ястремской, например) другая жизнь, вот и все. Нам не понять. Они не плохие, просто другие.
Это не обвинения в адрес Свитолиной. Просто у нее (как и Ястремской, например) другая жизнь, вот и все. Нам не понять. Они не плохие, просто другие.
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