Москва. Свитолина сыграет с хозяйкой турнира Кудерметовой

Украинская теннисистка Элина Свитолина посеяна на Кубке Кремля под 1-м номером и пропускала стартовый круг соревнования.

Определилась соперница Свитолиной во втором круге, которой стала россиянка Вероника Кудерметова (45 в рейтинге WTA). Она справилась с Онс Жабер в двух сетах - 6:3, 6:3.

22-летняя Кудерметова недавно на турнире в китайском Тяньцзине обыграла Даяну Ястремскую.