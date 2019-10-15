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Москва. Свитолина сыграет с хозяйкой турнира Кудерметовой

Определилась соперница украинской теннисистки

  • 15.10.2019 18:01
  • 573 просмотра
  • 3 комментария
Москва. Свитолина сыграет с хозяйкой турнира Кудерметовой
© wtatennis.com

Украинская теннисистка Элина Свитолина посеяна на Кубке Кремля под 1-м номером и пропускала стартовый круг соревнования.

Определилась соперница Свитолиной во втором круге, которой стала россиянка Вероника Кудерметова (45 в рейтинге WTA). Она справилась с Онс Жабер в двух сетах - 6:3, 6:3.

22-летняя Кудерметова недавно на турнире в китайском Тяньцзине обыграла Даяну Ястремскую.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ajvanavs
      ajvanavs, 15.10.2019 18:18
    +1
    vizuals, 15.10.2019 18:11
    Нащо їй цей турнірчік. Любить рашку настільки, чи що. Чи там чек заслали на кругленьку суму? Вона ж відібралася на Підсумковий, їй навпаки потрібно перепочити. Що взагалі відбувається.
    Ребят, ну им нет дела до войны и всего такого, серьезно. Чего вы хотите от них? Она живет в Лондоне или где там. Ей, как и наверное, большинству населения Украины (ну ок - или просто многим), все равно, что там убивают, рашка аннексирует и все такое.
    Это не обвинения в адрес Свитолиной. Просто у нее (как и Ястремской, например) другая жизнь, вот и все. Нам не понять. Они не плохие, просто другие.
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    vizuals
    online
      vizuals, 15.10.2019 18:11
    0
    Нащо їй цей турнірчік. Любить рашку настільки, чи що. Чи там чек заслали на кругленьку суму? Вона ж відібралася на Підсумковий, їй навпаки потрібно перепочити. Що взагалі відбувається.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 15.10.2019 18:08
    -1
    Так она снимается чи не? Надо ей ото со всякими дерметовыми колено лишний раз насиловать...
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    ajvanavs
      ajvanavs, 15.10.2019 18:18
    +1
    vizuals, 15.10.2019 18:11
    Нащо їй цей турнірчік. Любить рашку настільки, чи що. Чи там чек заслали на кругленьку суму? Вона ж відібралася на Підсумковий, їй навпаки потрібно перепочити. Що взагалі відбувається.
    Ребят, ну им нет дела до войны и всего такого, серьезно. Чего вы хотите от них? Она живет в Лондоне или где там. Ей, как и наверное, большинству населения Украины (ну ок - или просто многим), все равно, что там убивают, рашка аннексирует и все такое.
    Это не обвинения в адрес Свитолиной. Просто у нее (как и Ястремской, например) другая жизнь, вот и все. Нам не понять. Они не плохие, просто другие.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 15.10.2019 18:11
    0
    Нащо їй цей турнірчік. Любить рашку настільки, чи що. Чи там чек заслали на кругленьку суму? Вона ж відібралася на Підсумковий, їй навпаки потрібно перепочити. Що взагалі відбувається.
    Ссылка
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