Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Я немного уставшая, идет адаптация после Китая»

В первом круге турнира в Москве украинская теннисистка Даяна Ястремская уверенно справилась с россиянкой Дарьей Касаткиной в двух сетах - 6:1, 6:4.

«Что произошло на матчболах? Если честно, я почему-то чихнула два раза. Сейчас я себя нормально чувствую, у меня еще идет адаптация после Китая. Я немного уставшая и стараюсь держать себя в тонусе. Так вот, я чихнула и немного отвлекалась из-за этого. Рада, что смогла собраться»



«Как я оцениваю эту победу? Мне нравится играть на этом турнире, хотя я играла тут только один раз. В 2017 году я не выступила здесь хорошо (проиграла в первом круге квалификации), но для меня это особенный турнир», - сказала Ястремская.

Во 2-м круге Даяна сыграет против Кирстен Флипкенс из Бельгии (№120 WTA).