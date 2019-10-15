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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Я немного уставшая, идет адаптация после Китая»

Украинка прокомментировала победу в первом раунде

  • 15.10.2019 17:47
  • 399 просмотров
  • 3 комментария
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Я немного уставшая, идет адаптация после Китая»
© wtatennis.com

В первом круге турнира в Москве украинская теннисистка Даяна Ястремская уверенно справилась с россиянкой Дарьей Касаткиной в двух сетах - 6:1, 6:4.

«Что произошло на матчболах? Если честно, я почему-то чихнула два раза. Сейчас я себя нормально чувствую, у меня еще идет адаптация после Китая. Я немного уставшая и стараюсь держать себя в тонусе. Так вот, я чихнула и немного отвлекалась из-за этого. Рада, что смогла собраться»

«Как я оцениваю эту победу? Мне нравится играть на этом турнире, хотя я играла тут только один раз. В 2017 году я не выступила здесь хорошо (проиграла в первом круге квалификации), но для меня это особенный турнир», - сказала Ястремская.

Во 2-м круге Даяна сыграет против Кирстен Флипкенс из Бельгии (№120 WTA).

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 15.10.2019 18:15
    0
    Александр Черепанов, 15.10.2019 18:02
    Даяна, Элина...девчонки, вот честно, не понимаю вас..Такие странные комментарии даете. Ведь и так видно, что обстановка накалена. Много людей вообще перессорились из-за вас, у каждого своя позиция по поводу вашего приезда в Москву. Или вы вообще не в курсе всего этого? Много людей отвернулось, другие же наоборот считают это правильным решением. Но, зачем вот такие неоднозначные интервью? Особенный турнир? В каком смысле? Неужели нельзя просто сказать, что рада победе и готова дальше прославлять свою страну. ВСЕ!!! И многие будут довольны таким комментарием. А тут вот такое неоднозначное интервью и думай теперь. Пока тяжело понять ваше отношение к этому всему.
    Да уж, як казав классік)))
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 15.10.2019 18:02
    +3
    Даяна, Элина...девчонки, вот честно, не понимаю вас..Такие странные комментарии даете. Ведь и так видно, что обстановка накалена. Много людей вообще перессорились из-за вас, у каждого своя позиция по поводу вашего приезда в Москву. Или вы вообще не в курсе всего этого? Много людей отвернулось, другие же наоборот считают это правильным решением. Но, зачем вот такие неоднозначные интервью? Особенный турнир? В каком смысле? Неужели нельзя просто сказать, что рада победе и готова дальше прославлять свою страну. ВСЕ!!! И многие будут довольны таким комментарием. А тут вот такое неоднозначное интервью и думай теперь. Пока тяжело понять ваше отношение к этому всему.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 15.10.2019 17:57
    0
    "Мне нравится играть на этом турнире...для меня это особенный турнир" Ледве стримуюсь і поки не знаю, що сказати
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 15.10.2019 18:02
    +3
    Даяна, Элина...девчонки, вот честно, не понимаю вас..Такие странные комментарии даете. Ведь и так видно, что обстановка накалена. Много людей вообще перессорились из-за вас, у каждого своя позиция по поводу вашего приезда в Москву. Или вы вообще не в курсе всего этого? Много людей отвернулось, другие же наоборот считают это правильным решением. Но, зачем вот такие неоднозначные интервью? Особенный турнир? В каком смысле? Неужели нельзя просто сказать, что рада победе и готова дальше прославлять свою страну. ВСЕ!!! И многие будут довольны таким комментарием. А тут вот такое неоднозначное интервью и думай теперь. Пока тяжело понять ваше отношение к этому всему.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 15.10.2019 18:15
    0
    Александр Черепанов, 15.10.2019 18:02
    Даяна, Элина...девчонки, вот честно, не понимаю вас..Такие странные комментарии даете. Ведь и так видно, что обстановка накалена. Много людей вообще перессорились из-за вас, у каждого своя позиция по поводу вашего приезда в Москву. Или вы вообще не в курсе всего этого? Много людей отвернулось, другие же наоборот считают это правильным решением. Но, зачем вот такие неоднозначные интервью? Особенный турнир? В каком смысле? Неужели нельзя просто сказать, что рада победе и готова дальше прославлять свою страну. ВСЕ!!! И многие будут довольны таким комментарием. А тут вот такое неоднозначное интервью и думай теперь. Пока тяжело понять ваше отношение к этому всему.
    Да уж, як казав классік)))
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 15.10.2019 17:57
    0
    "Мне нравится играть на этом турнире...для меня это особенный турнир" Ледве стримуюсь і поки не знаю, що сказати
    Ссылка
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