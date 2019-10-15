Марта Костюк – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

А нам больше двух моментов и не надо. Надо было бы три - создали бы и три. Играли в рациональный...

10:42 — slavarost

Ты учи правила. Был рикошет от части тела, поэтому это не пеналь. Другое дело, если технический б...

10:31 — Володимир Ульянченко

Играла сборная. Поэтому клубы упоминать не будем, хотя я за Динамо . То что Степаненко на данн...