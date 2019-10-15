Марта Костюк – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 15 октября, украинская теннисистка Марта Костюк (№162 WTA) сыграет в основной сетке турнира WTA международной серии в Люксембурге.
В матче первого круга 17-летняя украинка сразится против немки Лауры Зигемунд (№79 WTA). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Во втором круге победительница матча сразится против пятой сеяной Виктории Кужмовой из Словакии (№52 WTA).
Напомним, Костюк прошла в основную сетку на отказе Фёгеле.
Источник — Sport.ua
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