Квиз: что вы знаете о Роналду?

Сегодня, 5 февраля, форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду празднует 35-летие.
Предлагаем вам пройти квиз, посвященный одному из лучших игроков современности.
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Источник — Sport.ua
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"Горнякам португалец оформил пять мячей в двух матчах! Динамовцам - "всего" три, сборной голденбой пока ни разу не забил."
Ви серйозно? Остання гра збірної на Олімпійському? Вже забули?
Питання №9
Він був "Лучший бомбардир в історії Кубка Чемпионов"?
Ви серйозно? Він не зіграв в цьому турнірі жодної гри!
Ашипка)
С Велозу голденбой поиграл ещё и в "Спортинге", с Нани - в "МЮ", с Пепе - в "Реале", а вот Бруну Алвеш был его напарником только в сборной.
Пепе
Нани
Данни
Бруну Алвеш
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