Квиз: что вы знаете о Роналду?

Sport.ua предлагает пройти викторину об одном из лучших игроков в истории футбола

  • 05.02.2020 13:30
  • 9883 просмотра
  • 27 комментариев
Квиз: что вы знаете о Роналду?
© twitter.com/English_AS. Криштиану Роналду

Сегодня, 5 февраля, форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду празднует 35-летие.

Предлагаем вам пройти квиз, посвященный одному из лучших игроков современности.

 
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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Berezyak1999
    online
      Berezyak1999, 05.02.2020 13:58
    0
    8/15
    Ссылка
    zizyyura
      zizyyura, 05.02.2020 13:57
    -1
    Питання №7
    "Горнякам португалец оформил пять мячей в двух матчах! Динамовцам - "всего" три, сборной голденбой пока ни разу не забил."
    Ви серйозно? Остання гра збірної на Олімпійському? Вже забули?
    Питання №9
    Він був "Лучший бомбардир в історії Кубка Чемпионов"?
    Ви серйозно? Він не зіграв в цьому турнірі жодної гри!
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    vital
      vital, 05.02.2020 13:56
    0
    6/15. про Лео я все таки більше обізнаний.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 13:48
    0
    10/15
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    tima fialko
    online
      tima fialko, 14.10.2019 23:00
    +1
    7/15-все наугад.Як завжди питання не на знання футболу і гри гравця.
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    source02
      source02, 14.10.2019 22:48
    0
    6из15, уже лучше
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    Александр Пахота
      Александр Пахота, 14.10.2019 20:09
    +3
    Он с Яйцами, что еще нужно знать!)
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    justhateme
      justhateme, 14.10.2019 18:41
    0
    11/15
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    pike1
    online
      pike1, 14.10.2019 16:17
    +2
    4/15)))
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    garik_trinity
    garik_trinity, 14.10.2019 15:23
    +5
    4/15
    Ссылка
    Серега Заболотний
      Серега Заболотний, 14.10.2019 14:08
    0
    2/15 )))
    Ашипка)
    С Велозу голденбой поиграл ещё и в "Спортинге", с Нани - в "МЮ", с Пепе - в "Реале", а вот Бруну Алвеш был его напарником только в сборной.
    Пепе
    Нани
    Данни
    Бруну Алвеш
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    AЛВ
    online
      AЛВ, 14.10.2019 13:41
    +4
    !Надеюсь, вы хотя бы не путаете двух голденбоев"...Один з 15,аж самому смішно......
    Ссылка
    RoNIkyo
      RoNIkyo, 14.10.2019 13:32
    +3
    Андрей Деко, 14.10.2019 13:14
    А почему я должен о нем что-то знать? На кой оно мне нужно?
    Если Украина будет играть с Аргентиной, дадут тест про Месси. Так что жди, мессидрочер
    Ссылка
    Андрей Деко
      Андрей Деко, 14.10.2019 13:14
    -9
    А почему я должен о нем что-то знать? На кой оно мне нужно?
    Ссылка
    Александр Васильевич
    Александр Васильевич, 14.10.2019 13:00
    +1
    8 из 15
    Ссылка
    Cityzen83
      Cityzen83, 14.10.2019 12:39
    +3
    4/15
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 14.10.2019 12:09
    +4
    Надо же - сколько бессмысленной и бесполезной информации в этом тесте.
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 14.10.2019 12:01
    +2
    Konstantin Krichun, 14.10.2019 11:00
    пидорас. вот и все , что нужно знать
    а у тебя аватарка пидарская
    Ссылка
    Philip J. Fry
    Philip J. Fry, 14.10.2019 11:56
    +8
    Konstantin Krichun, 14.10.2019 11:00
    пидорас. вот и все , что нужно знать
    ты решил каминг аут сделать?
    Ссылка
    Sergey_92
      Sergey_92, 14.10.2019 11:52
    +2
    6/15
    Ссылка
    Philip J. Fry
    Philip J. Fry, 14.10.2019 11:56
    +8
    Konstantin Krichun, 14.10.2019 11:00
    пидорас. вот и все , что нужно знать
    ты решил каминг аут сделать?
    Ссылка
    tank72063
      tank72063, 14.10.2019 10:39
    +7
    1из15(про мадейру)--спросили отличаю ли я зубастика от криштиану)))..
    Ссылка
    garik_trinity
    garik_trinity, 14.10.2019 15:23
    +5
    4/15
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 14.10.2019 13:41
    +4
    !Надеюсь, вы хотя бы не путаете двух голденбоев"...Один з 15,аж самому смішно......
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 14.10.2019 12:09
    +4
    Надо же - сколько бессмысленной и бесполезной информации в этом тесте.
    Ссылка
    MyIqIsYourScore
      MyIqIsYourScore, 14.10.2019 10:37
    +4
    4/15
    Ссылка
    Петя Рудик
      Петя Рудик, 14.10.2019 10:36
    +4
    7 з 15
    Ссылка
    Александр Пахота
      Александр Пахота, 14.10.2019 20:09
    +3
    Он с Яйцами, что еще нужно знать!)
    Ссылка
    RoNIkyo
      RoNIkyo, 14.10.2019 13:32
    +3
    Андрей Деко, 14.10.2019 13:14
    А почему я должен о нем что-то знать? На кой оно мне нужно?
    Если Украина будет играть с Аргентиной, дадут тест про Месси. Так что жди, мессидрочер
    Ссылка
    Cityzen83
      Cityzen83, 14.10.2019 12:39
    +3
    4/15
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 14.10.2019 16:17
    +2
    4/15)))
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 14.10.2019 12:01
    +2
    Konstantin Krichun, 14.10.2019 11:00
    пидорас. вот и все , что нужно знать
    а у тебя аватарка пидарская
    Ссылка
    Sergey_92
      Sergey_92, 14.10.2019 11:52
    +2
    6/15
    Ссылка
    Elblanko
      Elblanko, 14.10.2019 10:33
    +2
    А хто такий квіз?
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 14.10.2019 23:00
    +1
    7/15-все наугад.Як завжди питання не на знання футболу і гри гравця.
    Ссылка
    Александр Васильевич
    Александр Васильевич, 14.10.2019 13:00
    +1
    8 из 15
    Ссылка
    Berezyak1999
    online
      Berezyak1999, 05.02.2020 13:58
    0
    8/15
    Ссылка
    vital
      vital, 05.02.2020 13:56
    0
    6/15. про Лео я все таки більше обізнаний.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 13:48
    0
    10/15
    Ссылка
    source02
      source02, 14.10.2019 22:48
    0
    6из15, уже лучше
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