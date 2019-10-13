Медведев выиграл Мастерс в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев (№4 ATP) стал победителем Мастерса в Шанхае.
В матче за титул 23-летний россиянин в двух сетах довольно уверенно обыграл Александра Зверева из Германии (№6 ATP).
Шанхай. Финал
Даниил Медведев (Россия) – Александр Зверев (Германия) – 6:4, 6:1
Отметим, что на пути в финал Медведев выбил Новака Джоковича, а Зверев – Роджера Федерера.
Для российского теннисиста это уже вторая победа и третий финал на Мастерсах в текущем сезоне. Ранее он побеждал в Цинциннати и проигрывал в Монреале. Также отметим, что Даниил сыграл в финалах последних шести турниров, в которых принимал участие (3-3).
Зверев в 2019 году впервые сыграл в финале турнира ATP.
Со следующей недели оба финалиста укрепятся на своих позициях в рейтинге ATP.
Источник — Sport.ua
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