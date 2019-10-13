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Медведев выиграл Мастерс в Шанхае

Второй крупный титул российского теннисиста в сезоне

  • 13.10.2019 13:02
  • 341 просмотр
  • 1 комментарий
Медведев выиграл Мастерс в Шанхае
© Rolex Masters. Даниил Медведев
Российский теннисист Даниил Медведев (№4 ATP) стал победителем Мастерса в Шанхае.
 
В матче за титул 23-летний россиянин в двух сетах довольно уверенно обыграл Александра Зверева из Германии  (№6 ATP).
 
Шанхай. Финал
Даниил Медведев (Россия) – Александр Зверев (Германия) – 6:4, 6:1
 
 
Для российского теннисиста это уже вторая победа и третий финал на Мастерсах в текущем сезоне. Ранее он побеждал в Цинциннати и проигрывал в Монреале. Также отметим, что Даниил сыграл в финалах последних шести турниров, в которых принимал участие (3-3).
 
Зверев в 2019 году впервые сыграл в финале турнира ATP.
 
Со следующей недели оба финалиста укрепятся на своих позициях в рейтинге ATP.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Serg_V
      Serg_V, 13.10.2019 13:15
    0
    Молодец! Очень хороший спортсмен!
    Ссылка
    Serg_V
      Serg_V, 13.10.2019 13:15
    0
    Молодец! Очень хороший спортсмен!
    Ссылка
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