Шанхай. Определились все полуфиналисты

В пятницу, 11 октября, на Мастерсе в Шанхае прошли матчи 1/4 финала.
Первые два номера посева Новак Джокович и Роджер Федерер свои матчи проиграли. Поражение серба означает, что при любых раскладах 4 ноября лидерство в рейтинге ATP вернет себе Рафаэль Надаль.
Шанхай. 1/4 финала
Даниил Медведев (Россия) – Фабио Фоньини (Италия) – 6:3, 7:6(4)
Стефанос Циципас (Греция) – Новак Джокович (Сербия) – 3:6, 7:5, 6:3
Александр Зверев (Германия) – Роджер Федерер (Швейцария) – 6:3, 6:7(7), 6:3
Маттео Берреттини (Италия) – Доминик Тим (Австрия) – 7:6(8), 6:4
Пары полуфиналов
Циципас – Медведев
Берреттини – Зверев
Отметим, что ни одному из участников полуфинала нет и 24 лет: Циципас (21), Зверев (22), Берретини (23), Медведев (23). В ATP-туре такого не было уже 20 лет (Гамбург-1999).
Источник — Sport.ua
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