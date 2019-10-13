Кубок Кремля. Ангелина Калинина снялась в полуфинале квалификации

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 176) не сумела преодолеть полуфинал квалификации Кубка Кремля. 22-летняя спортсменка снялась в матче с Кайей Канепи.
В первом сете Калинина брала медицинский тайм-аут, после чего, при счете 4:1 в пользу Канепи, украинка отказалась продолжать игру.
Отметим, что на Кубке Кремля Элина Свитолина получила первый номер посева, а Даяна Ястремская - 5-й.
Источник — Sport.ua
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