Кубок Кремля. Ангелина Калинина снялась в полуфинале квалификации

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 176) не сумела преодолеть полуфинал квалификации Кубка Кремля. 22-летняя спортсменка снялась в матче с Кайей Канепи.

В первом сете Калинина брала медицинский тайм-аут, после чего, при счете 4:1 в пользу Канепи, украинка отказалась продолжать игру.

Отметим, что на Кубке Кремля Элина Свитолина получила первый номер посева, а Даяна Ястремская - 5-й.