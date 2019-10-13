Алена Остапенко – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 13 октября, состоится финал на турнире WTA международной серии в австрийском Линце, в котором встретятся латвийка Алена Остапенко (№72 WTA) и 15-летняя американка Кори Гауфф (№110 WTA).
Начало матча в 15:00 по Киеву.
Напомним, на турнире в Линце выступала Катерина Козлова, которая во втором круге снялась с матча против Кори Гауфф.
Источник — Sport.ua
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