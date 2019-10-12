Люксембург. Костюк стартовала с победы в квалификации

Ну согласно пастору там идёт какая то операция. Что думать спортсменам в постоянных тренировках и...

ну от може досить? Литовська збірна - це все-таки не гранд. давайте відкладемо всі розбори і майс...

Хороший ряд, впервые с тобой согласен.

22:14 — sv_2000

Сложно сказать на сколько приличен уровень у папы михаила, но Марта судя по стате, хорошо подавал...

22:13 — Kanarejka

Врядли, конечно, что Юван прям сильно разносила, учитывая, что три из четырёх встреч выиграла Мар...

22:11 — desantnichek2020

Понятно