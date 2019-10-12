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Люксембург. Костюк стартовала с победы в квалификации

Украинка обыграла Деспину Папамихаил

  • 12.10.2019 20:51
  • 930 просмотров
  • 7 комментариев
Люксембург. Костюк стартовала с победы в квалификации
© ITF. Марта Костюк

Сегодня Марта Костюк успешно стартовала в квалификации хардового турнира WTA в Люксембурге.

В первом раунде украинка в двух сетах обыграла представительницу Греции Деспину Папамихаил. Матч продолжался 1 час и 9 минут.

Квалификация. Первый раунд

Деспина Папамихаил (Греция) – Марта Костюк (Украина) – 4:6, 3:6

Во втором раунде отбора Костюк сыграет с пятым номером посева квалификации, Катей Юван.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    sv_2000
    online
      sv_2000, 12.10.2019 22:14
    -1
    Сложно сказать на сколько приличен уровень у папы михаила, но Марта судя по стате, хорошо подавала.... Давно уже за ней это не водилось
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 12.10.2019 22:13
    +1
    Andrey Kuzma, 12.10.2019 21:51
    Может наоборот, Юван разносила Марту? А если не разносила, то поединки у них всегда были тяжелые. Нафига вы выдумываете бред, который постоянно плюсуют, что уже не удивляет.
    Врядли, конечно, что Юван прям сильно разносила, учитывая, что три из четырёх встреч выиграла Марта.
    Ссылка
    desantnichek2020
      desantnichek2020, 12.10.2019 22:11
    -1
    Понятно
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 12.10.2019 21:51
    -1
    Vladlen, 12.10.2019 21:04
    Первый шаг к основе сделан, теперь на очереди Юван, по юниорам Марта ее разносила в пух и прах, теперь и посмотрим кто прогрессирует, а кто остался на том же уровне.
    Может наоборот, Юван разносила Марту? А если не разносила, то поединки у них всегда были тяжелые. Нафига вы выдумываете бред, который постоянно плюсуют, что уже не удивляет.
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 12.10.2019 21:37
    +2
    Молодець. Шкода, що не було трансляції
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 12.10.2019 21:05
    +4
    Марту з перемогою!!! Наступна суперниця вже буде серйозна, а не "Funny name".
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 12.10.2019 21:04
    +5
    Первый шаг к основе сделан, теперь на очереди Юван, по юниорам Марта ее разносила в пух и прах, теперь и посмотрим кто прогрессирует, а кто остался на том же уровне.
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 12.10.2019 21:04
    +5
    Первый шаг к основе сделан, теперь на очереди Юван, по юниорам Марта ее разносила в пух и прах, теперь и посмотрим кто прогрессирует, а кто остался на том же уровне.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 12.10.2019 21:05
    +4
    Марту з перемогою!!! Наступна суперниця вже буде серйозна, а не "Funny name".
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 12.10.2019 21:37
    +2
    Молодець. Шкода, що не було трансляції
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 12.10.2019 22:13
    +1
    Andrey Kuzma, 12.10.2019 21:51
    Может наоборот, Юван разносила Марту? А если не разносила, то поединки у них всегда были тяжелые. Нафига вы выдумываете бред, который постоянно плюсуют, что уже не удивляет.
    Врядли, конечно, что Юван прям сильно разносила, учитывая, что три из четырёх встреч выиграла Марта.
    Ссылка
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