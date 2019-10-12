Люксембург. Костюк стартовала с победы в квалификации

Сегодня Марта Костюк успешно стартовала в квалификации хардового турнира WTA в Люксембурге.
В первом раунде украинка в двух сетах обыграла представительницу Греции Деспину Папамихаил. Матч продолжался 1 час и 9 минут.
Квалификация. Первый раунд
Деспина Папамихаил (Греция) – Марта Костюк (Украина) – 4:6, 3:6
Во втором раунде отбора Костюк сыграет с пятым номером посева квалификации, Катей Юван.
Источник — Sport.ua
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