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Люксембург. Марта Костюк узнала первую соперницу в квалификации

17-летняя украинка начнет борьбу за основную сетку турнира WTA

  • 11.10.2019 19:25
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Люксембург. Марта Костюк узнала первую соперницу в квалификации
© ITF. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (№163 WTA) выступит в квалификации турнира WTA международной серии в Люксембурге.
 
В первом раунде отборочного турнира 17-летняя украинка сразится против Деспины Папамихаил из Греции (№261 WTA).
 
Отметим, что в основной сетке турнира в Люксембурге также должна сыграть Катерина Козлова.
 
Основная сетка стартует 14 октября, призовой фонд – $250,000.
 

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Источник — Sport.ua

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