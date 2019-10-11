Люксембург. Марта Костюк узнала первую соперницу в квалификации

Украинская теннисистка Марта Костюк (№163 WTA) выступит в квалификации турнира WTA международной серии в Люксембурге.
В первом раунде отборочного турнира 17-летняя украинка сразится против Деспины Папамихаил из Греции (№261 WTA).
Отметим, что в основной сетке турнира в Люксембурге также должна сыграть Катерина Козлова.
Основная сетка стартует 14 октября, призовой фонд – $250,000.
Источник — Sport.ua
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