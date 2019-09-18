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Ястремская сыграет в Тяньцзине, Цуренко и Козлова – в Люксембурге

Также Цуренко и Козлова выступят в Линце

  • 18.09.2019 15:30
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Ястремская сыграет в Тяньцзине, Цуренко и Козлова – в Люксембурге
© WTA. Даяна Ястремская
Украинские теннисистки попали в заявочные листы хардовых турниров WTA, который пройдут в октябре.
 
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская намерена выступить на турнире международной серии в Тяньцзине. Соревнования пройдут с 7 по 13 октября, призовой фонд – $500,000.
 
На этой же неделе Леся Цуренко и Катерина Козлова заявлены на турнир аналогичной категории в Линце, но пока что находятся в альтернативном списке и могут стартовать в квалификации. Призовой фонд – $250,000.
 
Цуренко и Козлова также выступят на турнире WTA International в Люксембурге. Соревнования пройдут с 14 по 20 октября, призовой фонд – $250,000.
 
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявлены на Кубок Кремля.
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Источник — Twitter

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