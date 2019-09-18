Ястремская сыграет в Тяньцзине, Цуренко и Козлова – в Люксембурге

16:33 — zack1976

да игроки молодёжки тайсон и Исмаэли, а так же Марлос и Мораес - это бесценно *ROF...

16:31 — zack1976

9 блин ДЕВЯТЬ! А как объяснить - да очень просто молодого купить дешевле - раз! умеют они растить...