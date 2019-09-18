Свитолина и Ястремская – в заявке на Кубок Кремля

Той день, коли від ШД чекають 4-5 в свої ворота і забувають, що як мінімум один раз в рік і ПАЛКі...

Сергей Палкин: «Спортдиректор «Ман Сити» купит квартиру в Украине, а я — в Англии. УЕФА решил жен...

15:00 — Вадім Рубік

Пустослов, де це Захід зменшує підтримку України чи з неба придумав???

15:00 — Vladislav Pohily

Да перестаньте вы вспоминать того Петра Алексеевича, он уже ушел и ни на что серьезно не влияет. ...

15:00 — Vladislav Pohily

Да перестаньте вы вспоминать того Петра Алексеевича, он уже ушел и ни на что серьезно не влияет. ...

14:58 — Vbolivalnyk-Peter

Світоліна поїде на КК-шний турнір, якщо не забезпечить собі місце у підсумковому турнірі. Це як о...

14:57 — симон петлюра

все сайты хотят разводить вас и вы на разводы ведётесь и вобще какое вам дело это дело каждого че...

14:56 — vizuals

От тому і Захід веде себе відповідно, зменшуючи підтримку Україні. Світоліну ще можна зрозуміти -...