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Свитолина и Ястремская – в заявке на Кубок Кремля

Украинки планируют выступить на турнире в Москве

  • 18.09.2019 14:28
  • 1097 просмотров
  • 16 комментариев
Свитолина и Ястремская – в заявке на Кубок Кремля
© US Open. Элина Свитолина и Даяна Ястремская
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина возглавила заявочный список турнира серии Премьер в Москве. Также в топ-5 посева: Симона Халеп, Петра Квитова, Кики Бертенс и Йоханна Конта.
 
В списке оказалась и еще одна украинка – Даяна Ястремская.
 
Элина Свитолина в последний раз приезжала на этот турнир в 2016 году и стала полуфиналисткой, уступив будущей чемпионке Светлане Кузнецовой. 
 
Даяна Ястремская участвовала в Кубке Кремля один раз, в 2017 году она проиграла Ольге Савчук на старте отборочного турнира.
 
Турнир под названием «Кубок Кремля» пройдет с 14 по 20 октября, призовой фонд соревнований – $1,032,000.
 
Отметим, что в 2019 году итоговые турниры (WTA Finals и WTA Elite Trophy) поменялись местами, поэтому после российского Премьера у топовых теннисисток будет еще целая неделя для отдыха перед большим итоговым турниром (WTA Finals стартует в Шеньчжене 28 октября).
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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 18.09.2019 15:00
    0
    vizuals, 18.09.2019 14:56
    От тому і Захід веде себе відповідно, зменшуючи підтримку Україні. Світоліну ще можна зрозуміти - бали на потрапляння на Підсумковий збирає, а ця майбутня Великошоломниця то куди лізе
    Пустослов, де це Захід зменшує підтримку України чи з неба придумав???
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 18.09.2019 15:00
    0
    trasher87 trasher87, 18.09.2019 14:55
    Эх Олег, а почему выигрыш турнира в России это плохо, а воровать и втирать в уши о патриотизме это хорошо??
    Да перестаньте вы вспоминать того Петра Алексеевича, он уже ушел и ни на что серьезно не влияет. Люди ему дали свою оценку на выборах. Здесь ведь совсем о другом.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 18.09.2019 15:00
    0
    trasher87 trasher87, 18.09.2019 14:55
    Эх Олег, а почему выигрыш турнира в России это плохо, а воровать и втирать в уши о патриотизме это хорошо??
    Да перестаньте вы вспоминать того Петра Алексеевича, он уже ушел и ни на что серьезно не влияет. Люди ему дали свою оценку на выборах. Здесь ведь совсем о другом.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 18.09.2019 14:58
    +1
    Світоліна поїде на КК-шний турнір, якщо не забезпечить собі місце у підсумковому турнірі. Це як останній (запасний) шанс!!! Минулого року її теж "сватали" туди, однак участі вона там не брала.
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 18.09.2019 14:57
    0
    все сайты хотят разводить вас и вы на разводы ведётесь и вобще какое вам дело это дело каждого человека и если наши теннесистки выграют и будет играть гимн УКРАИНЫ а рашке покажут что тенниса к них нет и они просто 0 это плохо
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 18.09.2019 14:56
    -3
    От тому і Захід веде себе відповідно, зменшуючи підтримку Україні. Світоліну ще можна зрозуміти - бали на потрапляння на Підсумковий збирає, а ця майбутня Великошоломниця то куди лізе
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 18.09.2019 14:56
    +1
    tima fialko, 18.09.2019 14:41
    Треба Монфісу розтлумачити,що його пассія приймає участь в такому ж турнірі,якби він грав в расистській ЮАР до Нельсона Мандели.Поки не кажу,що Світоліна зрадниця,просто дурепа.А далі подивимось.А дівчинці Даяні,може папа скаже щоб не ганьбила фамілію.
    По Даяні все очевидно:раптом пощасливиться потрапити на Малий Підсумковий турнір, плюс згоряють очки за Гонконг, на який вона планувала заявлятись, але там заворушення, тому турнір відмінили, Еліна просто перестраховується вразі, якшо очків нехвататиме на Підсумковий, згадуємо, що того року Еліна хотіла взяти карту в Гонконг, але було вже пізно
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 18.09.2019 14:55
    +1
    Oleg., 18.09.2019 14:48
    Ти ,мабуть, вважаєш ,що дуже тонко пожартував.Свій сарказм запхни собі туди, де темно в негра.
    Эх Олег, а почему выигрыш турнира в России это плохо, а воровать и втирать в уши о патриотизме это хорошо??
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 18.09.2019 14:52
    0
    а мыколаив поршок в криминал загнал и воровать заставил когда будет турнир тогда посмотрим а не за месяц не кто не знает что будет завтра а сайт спортфейк уже знает всё даже назначение блохина в паок
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 18.09.2019 14:51
    +3
    Наша политическая нация будет формироваться еще ни одно поколение. Можно за короткое время получить независимость, конституцию, символы государства, свою денежную единицу, но сформироваться как единая политическая нация быстро невозможно. Тем более в условиях полной свободы и демократии.
    Ссылка
    Oleg.
    Oleg., 18.09.2019 14:48
    -1
    trasher87 trasher87, 18.09.2019 14:43
    Как же так какой позор.
    Теннисистки поедут играть в Россию
    То ли дело наши патриотические депутаты, бывшие президенты, которые ради народа ездят, ведут там бизнес.
    Как вам не стыдно девушки.
    Как вы в глаза будете смотреть после этого болельщикам.
    Ужас.
    Ти ,мабуть, вважаєш ,що дуже тонко пожартував.Свій сарказм запхни собі туди, де темно в негра.
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 18.09.2019 14:47
    0
    на сайте рашен чемпион не указаны учасники а спортфэйк уже знает и даёт список игроков напечатаный на компе покажите официальную заявку или вы показали официальную заявку спортфейка и блохин тренер паока 2 месяца уже
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 18.09.2019 14:46
    -2
    tima fialko, 18.09.2019 14:41
    Треба Монфісу розтлумачити,що його пассія приймає участь в такому ж турнірі,якби він грав в расистській ЮАР до Нельсона Мандели.Поки не кажу,що Світоліна зрадниця,просто дурепа.А далі подивимось.А дівчинці Даяні,може папа скаже щоб не ганьбила фамілію.
    А дівчинку Даяну, саме папа туди і відправив.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 18.09.2019 14:43
    -3
    Как же так какой позор.
    Теннисистки поедут играть в Россию
    То ли дело наши патриотические депутаты, бывшие президенты, которые ради народа ездят, ведут там бизнес.
    Как вам не стыдно девушки.
    Как вы в глаза будете смотреть после этого болельщикам.
    Ужас.
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 18.09.2019 14:41
    +1
    Треба Монфісу розтлумачити,що його пассія приймає участь в такому ж турнірі,якби він грав в расистській ЮАР до Нельсона Мандели.Поки не кажу,що Світоліна зрадниця,просто дурепа.А далі подивимось.А дівчинці Даяні,може папа скаже щоб не ганьбила фамілію.
    Ссылка
    Tka4enko_855
      Tka4enko_855, 18.09.2019 14:32
    -3
    Очередной вброс от спорт юа. Ждем срача по данному.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 18.09.2019 14:51
    +3
    Наша политическая нация будет формироваться еще ни одно поколение. Можно за короткое время получить независимость, конституцию, символы государства, свою денежную единицу, но сформироваться как единая политическая нация быстро невозможно. Тем более в условиях полной свободы и демократии.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 18.09.2019 14:58
    +1
    Світоліна поїде на КК-шний турнір, якщо не забезпечить собі місце у підсумковому турнірі. Це як останній (запасний) шанс!!! Минулого року її теж "сватали" туди, однак участі вона там не брала.
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 18.09.2019 14:56
    +1
    tima fialko, 18.09.2019 14:41
    Треба Монфісу розтлумачити,що його пассія приймає участь в такому ж турнірі,якби він грав в расистській ЮАР до Нельсона Мандели.Поки не кажу,що Світоліна зрадниця,просто дурепа.А далі подивимось.А дівчинці Даяні,може папа скаже щоб не ганьбила фамілію.
    По Даяні все очевидно:раптом пощасливиться потрапити на Малий Підсумковий турнір, плюс згоряють очки за Гонконг, на який вона планувала заявлятись, але там заворушення, тому турнір відмінили, Еліна просто перестраховується вразі, якшо очків нехвататиме на Підсумковий, згадуємо, що того року Еліна хотіла взяти карту в Гонконг, але було вже пізно
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 18.09.2019 14:55
    +1
    Oleg., 18.09.2019 14:48
    Ти ,мабуть, вважаєш ,що дуже тонко пожартував.Свій сарказм запхни собі туди, де темно в негра.
    Эх Олег, а почему выигрыш турнира в России это плохо, а воровать и втирать в уши о патриотизме это хорошо??
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 18.09.2019 14:41
    +1
    Треба Монфісу розтлумачити,що його пассія приймає участь в такому ж турнірі,якби він грав в расистській ЮАР до Нельсона Мандели.Поки не кажу,що Світоліна зрадниця,просто дурепа.А далі подивимось.А дівчинці Даяні,може папа скаже щоб не ганьбила фамілію.
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 18.09.2019 15:00
    0
    vizuals, 18.09.2019 14:56
    От тому і Захід веде себе відповідно, зменшуючи підтримку Україні. Світоліну ще можна зрозуміти - бали на потрапляння на Підсумковий збирає, а ця майбутня Великошоломниця то куди лізе
    Пустослов, де це Захід зменшує підтримку України чи з неба придумав???
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 18.09.2019 15:00
    0
    trasher87 trasher87, 18.09.2019 14:55
    Эх Олег, а почему выигрыш турнира в России это плохо, а воровать и втирать в уши о патриотизме это хорошо??
    Да перестаньте вы вспоминать того Петра Алексеевича, он уже ушел и ни на что серьезно не влияет. Люди ему дали свою оценку на выборах. Здесь ведь совсем о другом.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 18.09.2019 15:00
    0
    trasher87 trasher87, 18.09.2019 14:55
    Эх Олег, а почему выигрыш турнира в России это плохо, а воровать и втирать в уши о патриотизме это хорошо??
    Да перестаньте вы вспоминать того Петра Алексеевича, он уже ушел и ни на что серьезно не влияет. Люди ему дали свою оценку на выборах. Здесь ведь совсем о другом.
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 18.09.2019 14:57
    0
    все сайты хотят разводить вас и вы на разводы ведётесь и вобще какое вам дело это дело каждого человека и если наши теннесистки выграют и будет играть гимн УКРАИНЫ а рашке покажут что тенниса к них нет и они просто 0 это плохо
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 18.09.2019 14:52
    0
    а мыколаив поршок в криминал загнал и воровать заставил когда будет турнир тогда посмотрим а не за месяц не кто не знает что будет завтра а сайт спортфейк уже знает всё даже назначение блохина в паок
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 18.09.2019 14:47
    0
    на сайте рашен чемпион не указаны учасники а спортфэйк уже знает и даёт список игроков напечатаный на компе покажите официальную заявку или вы показали официальную заявку спортфейка и блохин тренер паока 2 месяца уже
    Ссылка
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