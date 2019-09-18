Свитолина и Ястремская – в заявке на Кубок Кремля

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина возглавила заявочный список турнира серии Премьер в Москве. Также в топ-5 посева: Симона Халеп, Петра Квитова, Кики Бертенс и Йоханна Конта.
В списке оказалась и еще одна украинка – Даяна Ястремская.
Элина Свитолина в последний раз приезжала на этот турнир в 2016 году и стала полуфиналисткой, уступив будущей чемпионке Светлане Кузнецовой.
Даяна Ястремская участвовала в Кубке Кремля один раз, в 2017 году она проиграла Ольге Савчук на старте отборочного турнира.
Турнир под названием «Кубок Кремля» пройдет с 14 по 20 октября, призовой фонд соревнований – $1,032,000.
Отметим, что в 2019 году итоговые турниры (WTA Finals и WTA Elite Trophy) поменялись местами, поэтому после российского Премьера у топовых теннисисток будет еще целая неделя для отдыха перед большим итоговым турниром (WTA Finals стартует в Шеньчжене 28 октября).
Источник — Twitter
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Теннисистки поедут играть в Россию
То ли дело наши патриотические депутаты, бывшие президенты, которые ради народа ездят, ведут там бизнес.
Как вам не стыдно девушки.
Как вы в глаза будете смотреть после этого болельщикам.
Ужас.
Теннисистки поедут играть в Россию
То ли дело наши патриотические депутаты, бывшие президенты, которые ради народа ездят, ведут там бизнес.
Как вам не стыдно девушки.
Как вы в глаза будете смотреть после этого болельщикам.
Ужас.
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