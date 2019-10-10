Осака отказалась от гражданства США

Наоми Осака, которая Японская теннисистка, которая недавно виграла турнир в Пекине , отказалась от гражданства США. По словам двукратной победительницы турниров Большого шлема, главной причиной стало желание выступить на ОИ-2020 года в Токио.

По японскому законодательству, японцы, имеющие больше одного гражданства, к 22 годам должны выбрать одно. 16 октября Наоми как раз исполнится 22 года.

«Возможность представлять Японию на Олимпиаде вызывает у меня особые чувства. Думаю, что, играя за честь страны, я буду вкладывать еще больше эмоций», — сказала Осака.

На данный момент Наоми входит в топ-3 рейтинга WTA.