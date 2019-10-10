Войти или Зарегистрироваться

Осака отказалась от гражданства США

Японская теннисистка хочет выступить на Олимпиаде в Токио

  • 10.10.2019 16:32
  • 786 просмотров
  • 0 комментариев
Осака отказалась от гражданства США
© WTA. Наоми Осака
Японская теннисистка Наоми Осака, которая недавно виграла турнир в Пекине, отказалась от гражданства США. По словам двукратной победительницы турниров Большого шлема, главной причиной стало желание выступить на ОИ-2020 года в Токио.
 
По японскому законодательству, японцы, имеющие больше одного гражданства, к 22 годам должны выбрать одно. 16 октября Наоми как раз исполнится 22 года.
 
«Возможность представлять Японию на Олимпиаде вызывает у меня особые чувства. Думаю, что, играя за честь страны, я буду вкладывать еще больше эмоций», — сказала Осака.
 
На данный момент Наоми входит в топ-3 рейтинга WTA.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — NHK

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности