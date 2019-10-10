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ФОТО. Ястремская прогулялась по улице древней культуры Тяньцзиня

Украинская теннисистка посетила исторические места

  • 10.10.2019 14:25
  • 1361 просмотр
  • 1 комментарий
ФОТО. Ястремская прогулялась по улице древней культуры Тяньцзиня
© WTA. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская посетила достопримечательности китайского города Тяньцзинь, в котором она играет на турнире WTA.
 
В частности 19-летняя украинка посетила улицу древней культуры Тяньцзиня.
 
Отметим, что украинка уже вышла в четвертьфинал, который состоится в пятницу.
 
 
 
 
 
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Источник — Twitter

(7 голосов)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 10.10.2019 15:25
    0
    Фізично розвинута дуже добре
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.10.2019 15:25
    0
    Фізично розвинута дуже добре
    Ссылка
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