ФОТО. Ястремская прогулялась по улице древней культуры Тяньцзиня

Украинская теннисистка Даяна Ястремская посетила достопримечательности китайского города Тяньцзинь, в котором она играет на турнире WTA.
В частности 19-летняя украинка посетила улицу древней культуры Тяньцзиня.
Отметим, что украинка уже вышла в четвертьфинал, который состоится в пятницу.
Источник — Twitter
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