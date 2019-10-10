Ястремская – Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Почему в Милане сейчас все плохо 12:32 — MaxUa "крен нынешнего «Милана» на экономию - приобретение молодых да перспективных, а отнюдь не готовых... 12:26 — Sunrise Борется но дальше 1/4 никак - ПСЖ и МС яркие примеры. Не всегда деньги решают все. Аякс в прошлом... 12:24 — Sunrise Состав сейчас очень крепкий верните Карлито он в Наполи сейчас ничего не показывает.

Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо не отпускает игроков в юношеские сборные» 12:30 — jekаfunny я ж тебе говорил, я самодостаточная личность и ни на кого не отзываюсь, ... 12:28 — jekаfunny так коваленко - ходячий пруф) по моему это реально все видят, кроме кротов , то же самое если б... 12:26 — dyryavo_s_dnepra Я доберусь до компа, и спокойно найду, не сомневайся)) Пообещай что ник поменяешь на «заднепривод... 12:25 — dyryavo_s_dnepra Есть пруфы про “суют в сборную», может запись разговора с Шевченко, ну или переписка, что-нибудь)...