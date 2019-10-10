Ястремская – Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 11 октября, украинская теннисистка Даяна Ястремская (№23 WTA) продолжит выступления на турнире WTA международной серии в китайском Тяньцзине.
В 1/4 финала 19-летняя украинка сразится против Вероники Кудерметовой из России (№45 WTA). Поединок состоится последним запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 10:00 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
В 1/2 финала победительница матча встретится против Магды Линетт (№42 WTA) или Хизер Уотсон (№125 WTA)
Источник — Sport.ua
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