Стаховский завершил борьбу на турнире во Франции

22:31 — Forever_young_13

Ну то, что команда побежала, уже видно по второму тайму с Колосянами. Надеюсь, что с Попенгагеном...

22:25 — jekаfunny

Команда бежит уже сливаем по другому и в скором времени привыкнет к требованиям Михи А Микрленко ...