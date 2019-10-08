Стаховский завершил борьбу на турнире во Франции

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№146 ATP) завершил выступления на хардовом челленджере во французском Муийрон-ле-Каптифе.
Во втором круге 33-летний украинец проиграл Антуану Оану из Франции (№115 ATP).
Муийрон-ле-Каптиф. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) – Антуан Оан (Франция) – 3:6, 6:3, 4:6
Напомним, в первом круге Стаховский обыграл еще одного француза Констана Лестьенна.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.