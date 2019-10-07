Стаховский вышел во 2-й круг турнира во Франции

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел во 2-й круг хардовых соревнований во французском Муийрон-ле-Каптифе.
Спортсмен в двух сетах разобрался с французом Констаном Лестьенном - 7:5, 7:5.
Стаховский за 1 час и 40 минут оформил путевку во второй раунд. В каждом сете украинец потерял по гейму на подаче, а сам оформил по два брейка.
Следующим соперником Сергея Стаховского стал еще один француз - Антуан Хоан.
Источник — Большой теннис Украины
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