Линц. Определилась следующая соперница Козловой

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№83 WTA) узнала следующую соперницу на турнире WTA международной серии в австрийском Линце.
Во втором круге четвертая ракетка Украины сыграет против 15-летней Кори Гауфф из США (№110 WTA), которая в статусе лаки-лузера обыграла победительницу квалификации Штефани Фёгеле из Швейцарии (№132 WTA).
Линц. Первый круг
Кори Гауфф (США) – Штефани Фёгеле (Швейцария) – 6:3, 7:6(3)
Напомним, Козлова в первом круге одолела Анну Блинкову из России.
Источник — Sport.ua
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