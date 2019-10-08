Линц. Определилась следующая соперница Козловой

Не стоит свое дремучее мнение выдавать за мнение всей Украины. Однако, для тех кто в голове носит...

17:55 — Zport.

Лучше расскажи как ордловцы поступили с сырной, после того, как его поймали на допинга?

17:49 — jekаfunny

Даун , как там дашка сырушка ещё до сих пор ждет как с ней контракт продлят?