Даяна Ястремская – Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 8 октября, украинская теннисистка Даяна Ястремская (№23 WTA) стартует на турнире WTA международной серии в китайском Тяньцзине.
На старте соревнований 19-летняя украинка сразится против Чжу Линь из Китая (№106 WTA). Поединок состоится третьим запуском на корте №1 после матча Ван Сиюй – Кристи Анн. Ориентировочное время начала – 09:30 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Во втором круге победительница матча встретится против Пэн Шуай или Ю Ксяоди (обе - Китай).
Ранее турнир покинула Катерина Бондаренко.
Источник — Sport.ua
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