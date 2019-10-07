Даяна Ястремская – Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

01:09 — MaxUa

Ну и что? В любом законодательстве вносятся лазейки или неочевидные моменты, которые затем могут ...

00:28 — Владимир Копяк

Я смотрю, тут одни бывшие и действующие арбитры собрались. Но я предполагаю, что никто из них воо...

23:58 — MaxUa

Никто арбитра не оправдывает. Но и абсолютно точно знать, что именно видел в тот момент арбитр мы...