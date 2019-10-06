МАРЧЕНКО: «Вошло в традицию выигрывать титулы после Кубка Дэвиса»

- В очередной раз после матчей сборной тебе удаётся отличный турнир. На этот раз даже вдвойне отличный. Можно уже говорить, что негатив от поражения в Будапеште забыт?

- Да, это уже вошло в традицию. Три титула я выиграл именно после Кубка Дэвиса. Видимо атмосфера заряжает. Да и команда у нас супер. Негатив? Конечно, обидно, что проиграли. Но я отыграл два хороших матча и на данный момент просто не могу, да и не умею играть лучше на грунте. Сделал все, что мог, но этого было недостаточно, чтобы принести очки команде. Это досадно, но сейчас я рад что вообще играю и уже показываю неплохой теннис.

- Ты сыграл 9 матчей за неделю. И в паре и в одиночке были трехсетовые триллеры. Как физически удалось выдержать дистанцию?

- Тяжело. Даже не смотря на то что покрытие на корте №1 было быстрым и матчи не затягивались. Повезло немного с отказом в паре во втором круге. Последние два матча в одиночке я вообще не знаю как выиграл. В паре, в финале, конечно Харри Хелиоваара сделал все за двоих. Но должен сказать, что я сейчас в хорошей физической форме, спасибо тренеру за это.

- Какие планы по турнирам на ближайший месяц?

- Буду играть челленджеры в Европе, на которые попаду. Предугадать тоже сложно, потому что сейчас сетки больше чем раньше. Ближайший по плану Исманинг c 14 октября, там я 11-й в альтернативе и по идее должен попасть хотя бы в квалификацию.

- В Нур-Султане ты выиграл титул и в паре. Планируешь играть дальше парные турниры? Все таки это приличная дополнительная нагрузка выходит для плеча

- Пока не знаю. Начинал я записываться в пару исходя из того, что не хватало матчей. Сейчас же, я уже наиграл прилично. Поэтому буду смотреть по ситуации и самочувствию. Все таки уже не молодой мальчик, когда-нибудь наступит момент, что я буду не в состоянии бегать из угла в угол по 2,5 часа, что сейчас происходит регулярно. Возможно продолжу карьеру в паре. Кто знает.