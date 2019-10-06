Пекин. Ястремская уступила в финале парного разряда

Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла в финале турнира в Пекине в парном разряде.
19-летняя украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии уступила американской паре София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс.
Проиграв первый сет со счетом 3:6, Ястремская и Остапенко совершили камбэк и выиграли вторую партию - 7:6. Но на супер-тай-брейке американки оказались сильнее и одержали победу в матче и на турнире.
Пекин, парный разряд, финал
Алена Остапенко (Латвия)/Даяна Ястремская (Украина) – София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс (США) – 3:6, 7:6, 7:10
Ранее Ястремская покинула соревнования одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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Все одно Даяна та Олена великі розумниці !!!
Потенціал є, який треба розвивати, вдосконалювати та використовувати, як в одиночній грі так і в парі!
Бажаю успіхів, вдачі, міцного здоров`я, витримки, впевненості, яскравих ігор, гарних подач і звісно ж побільше перемог !!!
Даяша, тепер після 5-ти поспіль матчів у парі, забувай про удари в коридор між лініями і вперед курс на Тянзинь. Треба там захищати очки за минулорічний Гонконг.
Даяша, тепер після 5-ти поспіль матчів у парі, забувай про удари в коридор між лініями і вперед курс на Тянзинь. Треба там захищати очки за минулорічний Гонконг.
Все одно Даяна та Олена великі розумниці !!!
Потенціал є, який треба розвивати, вдосконалювати та використовувати, як в одиночній грі так і в парі!
Бажаю успіхів, вдачі, міцного здоров`я, витримки, впевненості, яскравих ігор, гарних подач і звісно ж побільше перемог !!!
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