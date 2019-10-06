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Пекин. Ястремская уступила в финале парного разряда

Украинка в паре с Аленой Остапенко не сумела справиться с дуэтом Кенин/Маттек-Сэндс

  • 06.10.2019 10:08
  • 1780 просмотров
  • 3 комментария
Пекин. Ястремская уступила в финале парного разряда
© WTA. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла в финале турнира в Пекине в парном разряде.
 
19-летняя украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии уступила американской паре София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс.
 
Проиграв первый сет со счетом 3:6, Ястремская и Остапенко совершили камбэк и выиграли вторую партию - 7:6. Но на супер-тай-брейке американки оказались сильнее и одержали победу в матче и на турнире.
 
Пекин, парный разряд, финал

Алена Остапенко (Латвия)/Даяна Ястремская (Украина) –  София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс (США) – 3:6, 7:6, 7:10

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Vitaliy Tomunyak
      Vitaliy Tomunyak, 06.10.2019 10:45
    +4
    Даяна ще виграє не один парний турнір і не тільки парний, вона молодець і постійно прогресує. З Оленою вони гарно зіграні, думаю продовження їх гри не за горами. Успіхів і нових перемог!
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    serega-2019
    online
      serega-2019, 06.10.2019 10:23
    +5
    Шкода. Звісно хотілося більшого ..
    Все одно Даяна та Олена великі розумниці !!!
    Потенціал є, який треба розвивати, вдосконалювати та використовувати, як в одиночній грі так і в парі!
    Бажаю успіхів, вдачі, міцного здоров`я, витримки, впевненості, яскравих ігор, гарних подач і звісно ж побільше перемог !!!
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    vital
      vital, 06.10.2019 10:12
    +9
    Могли вигравати, але не склалося.
    Даяша, тепер після 5-ти поспіль матчів у парі, забувай про удари в коридор між лініями і вперед курс на Тянзинь. Треба там захищати очки за минулорічний Гонконг.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 06.10.2019 10:12
    +9
    Могли вигравати, але не склалося.
    Даяша, тепер після 5-ти поспіль матчів у парі, забувай про удари в коридор між лініями і вперед курс на Тянзинь. Треба там захищати очки за минулорічний Гонконг.
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 06.10.2019 10:23
    +5
    Шкода. Звісно хотілося більшого ..
    Все одно Даяна та Олена великі розумниці !!!
    Потенціал є, який треба розвивати, вдосконалювати та використовувати, як в одиночній грі так і в парі!
    Бажаю успіхів, вдачі, міцного здоров`я, витримки, впевненості, яскравих ігор, гарних подач і звісно ж побільше перемог !!!
    Ссылка
    Vitaliy Tomunyak
    online
      Vitaliy Tomunyak, 06.10.2019 10:45
    +4
    Даяна ще виграє не один парний турнір і не тільки парний, вона молодець і постійно прогресує. З Оленою вони гарно зіграні, думаю продовження їх гри не за горами. Успіхів і нових перемог!
    Ссылка
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