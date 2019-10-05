Ястремская/Остапенко – Кенин/Маттек-Сэндс. LIVE трансляция

В воскресенье, 6 октября, украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжит участие на турнире в Пекине в парном разряде.
В финальном матче 19-летняя украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против американского дуэта София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс.
Матч пройдет первым запуском. Время начала поединка – 08:00 по Киеву.
Ранее Ястремская покинула соревнования одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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