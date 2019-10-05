Пекин. Барти и Осака встретятся в финале

В субботу на обязательном Премьере в Пекине прошли матчи 1/2 финала у женщин.
Первая ракетка мира Эшли Барти подсобила украинке Элине Свитолиной, выбив из турнира Кики Бертенс. Теперь представительнице Нидерландов, которая пропускает следующую неделю, нужно будет брать титул в Москве (14-20 октября), чтобы обойти украинку в Чемпионской гонке. Даже выход в финал принесет ей только равенство очков со Свитолиной (по 3995), но по правилам украинка будет выше из-за большего количества очков, заработанных на турнирах Большого Шлема.
Второй финалисткой ожидаемо стала японка Наоми Осака, которая переиграла Каролин Возняцки. Датчанка потеряет 390 очков в мировом рейтинге и опустится на 35-е место. Осака в случае победы на турнире поднимется на третье место в рейтинге WTA, опередив Свитолину.
Пекин. Полуфинал
Эшли Барти (Австралия) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:3, 3:6, 7:6(7)
Наоми Осака (Япония) – Каролин Возняцки (Дания) – 6:4, 6:2
Источник — Sport.ua
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