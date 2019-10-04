Ястремская/Остапенко – сестры Плишковы. LIVE трансляция

В субботу, 5 октября, украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжит участие на турнире в Пекине в парном разряде.
В матче 1/2 финала 19-летняя украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против сестер Каролины и Кристины Плишковых из Чехии
Матч пройдет первым запуском. Время начала поединка – 07:30 по Киеву.
Ранее Ястремская покинула соревнования одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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