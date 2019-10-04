Пекин. Стали известны все полуфиналистки

В пятницу на обязательном Премьере в Пекине прошли матчи третьего круга у женщин.

Украинка Элина Свитолина уступила Кики Бертенс из Нидерландов, которая является одной из главных соперниц украинки за поездку на Итоговый турнир. С большой долей вероятности это означает, что Элине придется ехать на Кубок Кремля.

19-летняя Бьянка Андрееску впервые в карьере проиграла теннисистке из топ-10 и прервала свою серию из 17 побед подряд. Канадка пока что не сможет обойти украинку в мировом рейтинге. Сделать это может только ее обидчица Наоми Осака в случае выигрыша турнира.

Первая ракетка мира Эшли Барти продолжает увеличивать отрыв от второго места, который на данный момент составляет уже 821 очко.

Пекин. 1/4 финала

Эшли Барти (Австралия) – Петра Квитова (Чехия) – 4:6, 6:4, 6:3

Кики Бертенс (Нидерланды) – Элина Свитолина (Украина) – 7:6(6), 6:2

Каролин Возняцки (Дания) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:3, 7:6(5)

Наоми Осака (Япония) – Бьянка Андрееску (Канада) – 5:7, 6:3, 6:4

Пары полуфиналов

Барти – Бертенс

Осака – Возняцки