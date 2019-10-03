Украина в Кубке Дэвиса сыграет со сборной Тайваня

Сегодня в Лондоне состоялась жеребьевка поединков на стадии плей-офф Кубка Дэвиса в Первой и Второй Мировых группах в сезоне-2020 (6-7 марта).

Соперниками украинской команды по этой матчевой встрече стали игроки из Тайваня (Украина - принимающая сторона).

Напомним, что после поражения от команды Венгрии сборная Украины попала в плей-офф Первой Мировой группы.

Победители мартовского плей-офф Первой Мировой группы затем будут бороться в сентябре за выход в квалификацию розыгрыша Davis Cup Finals-2021 с теми сборными, которые проиграют на отборочном этапе сезона-2020.

Плей-офф Первая Мировая группа:

- Украина - Тайвань

- Пакистан/Индия - Словения

- Доминиканская Республика - Боливия

- Израиль - Турция

- Босния и Герцеговина - ЮАР

- Финляндия - Мексика

- Ливан - Таиланд

- Венесуэла - Новая Зеландия

- Швейцария - Перу

- Барбадос - Норвегия

- Португалия - Литва

- Китай - Румыния