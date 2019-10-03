Украина в Кубке Дэвиса сыграет со сборной Тайваня

Сегодня в Лондоне состоялась жеребьевка поединков на стадии плей-офф Кубка Дэвиса в Первой и Второй Мировых группах в сезоне-2020 (6-7 марта).
Соперниками украинской команды по этой матчевой встрече стали игроки из Тайваня (Украина - принимающая сторона).
Напомним, что после поражения от команды Венгрии сборная Украины попала в плей-офф Первой Мировой группы.
Победители мартовского плей-офф Первой Мировой группы затем будут бороться в сентябре за выход в квалификацию розыгрыша Davis Cup Finals-2021 с теми сборными, которые проиграют на отборочном этапе сезона-2020.
Плей-офф Первая Мировая группа:
- Украина - Тайвань
- Пакистан/Индия - Словения
- Доминиканская Республика - Боливия
- Израиль - Турция
- Босния и Герцеговина - ЮАР
- Финляндия - Мексика
- Ливан - Таиланд
- Венесуэла - Новая Зеландия
- Швейцария - Перу
- Барбадос - Норвегия
- Португалия - Литва
- Китай - Румыния
Ранее капитан сборной Украины по теннису Андрей Медведев рассказал о перспективах украинской команды в Кубке Дэвиса.
Источник — Большой теннис Украины
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