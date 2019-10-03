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Пекин. Ястремская вышла в полуфинал парного разряда

Украинка вместе с Аленой Остапенко одержала очередную победу

  • 03.10.2019 09:05
  • 990 просмотров
  • 3 комментария
Пекин. Ястремская вышла в полуфинал парного разряда
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

В четвертьфинале хардового турнира WTA в Пекине Даяна Ястремская вместе с Аленой Остапенко в двух сетах уверенно обыграли восьмой сеяный дуэт Николь Меличар/Квета Пешке. Матч продолжался 1 час и 2 минуты.

1/4 финала

Алена Остапенко (Латвия)/Даяна Ястремская (Украина) – Николь Меличар (США)/Квета Пешке (Чехия) – 6:2, 6:2

В полуфинале Остапенко и Ястремская сыграют с сестрами Каролиной и Кристиной Плишковыми из Чехии.

Ранее Ястремская и Остапенки выбили из борьбы первый сеяный дуэт Су Шувэй/Барбора Стрыцова.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Ад
    Александр Ад, 03.10.2019 09:50
    +1
    дивився другій сет ціей зустричі.Молодці дівчата,гралі легко и не вимушенно с посмішками на обліччах Хоч и с помилками на своїх подачах,но відчувапі себе дуже впевненно.Дай бог у ніх все вийде!Чому цікаво спорт.юа не транслював?
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 03.10.2019 09:25
    +1
    Даяні гра в парі стане в нагоді для покращення навиків гри біля сітки. З Сабаленко Даяші було важко відповідати рівню напарниці, білорусці з Мертенс комфортніше.
    Цікава гра буде з сестрами. Може через років 5 ми отримаємо дует сестер Ястремських, який зіграється і допоможе успішно виступати збірній Україні.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 03.10.2019 09:17
    +4
    От дівчата розігрались! Меліхар - Пешке це одна з найсильніших пар, саме пар в світі, яка завжди і всюди виступає саме в такому складі. Подивимось як воно буде у півфіналі проти Твін-Піксу. Сестри, до речі в одній четвертій теж винесли провідних парниць світу Дабровські-Хью
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 03.10.2019 09:17
    +4
    От дівчата розігрались! Меліхар - Пешке це одна з найсильніших пар, саме пар в світі, яка завжди і всюди виступає саме в такому складі. Подивимось як воно буде у півфіналі проти Твін-Піксу. Сестри, до речі в одній четвертій теж винесли провідних парниць світу Дабровські-Хью
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 03.10.2019 09:50
    +1
    дивився другій сет ціей зустричі.Молодці дівчата,гралі легко и не вимушенно с посмішками на обліччах Хоч и с помилками на своїх подачах,но відчувапі себе дуже впевненно.Дай бог у ніх все вийде!Чому цікаво спорт.юа не транслював?
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 03.10.2019 09:25
    +1
    Даяні гра в парі стане в нагоді для покращення навиків гри біля сітки. З Сабаленко Даяші було важко відповідати рівню напарниці, білорусці з Мертенс комфортніше.
    Цікава гра буде з сестрами. Може через років 5 ми отримаємо дует сестер Ястремських, який зіграється і допоможе успішно виступати збірній Україні.
    Ссылка
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