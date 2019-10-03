Пекин. Ястремская вышла в полуфинал парного разряда

В четвертьфинале хардового турнира WTA в Пекине Даяна Ястремская вместе с Аленой Остапенко в двух сетах уверенно обыграли восьмой сеяный дуэт Николь Меличар/Квета Пешке. Матч продолжался 1 час и 2 минуты.
1/4 финала
Алена Остапенко (Латвия)/Даяна Ястремская (Украина) – Николь Меличар (США)/Квета Пешке (Чехия) – 6:2, 6:2
В полуфинале Остапенко и Ястремская сыграют с сестрами Каролиной и Кристиной Плишковыми из Чехии.
Ранее Ястремская и Остапенки выбили из борьбы первый сеяный дуэт Су Шувэй/Барбора Стрыцова.
Источник — Sport.ua
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Цікава гра буде з сестрами. Може через років 5 ми отримаємо дует сестер Ястремських, який зіграється і допоможе успішно виступати збірній Україні.
Цікава гра буде з сестрами. Може через років 5 ми отримаємо дует сестер Ястремських, який зіграється і допоможе успішно виступати збірній Україні.
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