Элина СВИТОЛИНА: «Мне нравится Кубок Лэйвера, но сезон очень длинный»

Элина Свитолина поделилась своим мнением по поводу идеи создания в женском теннисе аналога Кубка Лэйвера:

«Он мне очень нравится. С другой стороны, сезон очень длинный. Я говорила на эту тему с Гаэлем. У него почти нет отпуска. Я уже месяц отдыхаю, а он только заканчивает Кубок Дэвиса. Этому я не завидую.

Если хватит сил, то, конечно. Но сейчас мне трудно что-то сказать, потому что сезон уже кончается. Если бы меня спросили в Австралии, я бы точно была готова».

Сегодня Свитолина сыграет с Софией Кенин на турнире WTA в Пекине.