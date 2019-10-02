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Элина СВИТОЛИНА: «Мне нравится Кубок Лэйвера, но сезон очень длинный»

Украинская теннисистка жалуется на напряженность теннисного сезона

  • 02.10.2019 14:26
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Элина СВИТОЛИНА: «Мне нравится Кубок Лэйвера, но сезон очень длинный»
© WTA. Элина Свитолина

Элина Свитолина поделилась своим мнением по поводу идеи создания в женском теннисе аналога Кубка Лэйвера:

«Он мне очень нравится. С другой стороны, сезон очень длинный. Я говорила на эту тему с Гаэлем. У него почти нет отпуска. Я уже месяц отдыхаю, а он только заканчивает Кубок Дэвиса. Этому я не завидую.

Если хватит сил, то, конечно. Но сейчас мне трудно что-то сказать, потому что сезон уже кончается. Если бы меня спросили в Австралии, я бы точно была готова».

Сегодня Свитолина сыграет с Софией Кенин на турнире WTA в Пекине.

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Источник — Twitter

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