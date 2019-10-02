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Пекин. Энди Маррей и Доминик Тим сыграют в четвертьфинале

Британец потихоньку возвращается после замены тазобедренного сустава

  • 02.10.2019 17:55
  • 934 просмотра
  • 1 комментарий
Пекин. Энди Маррей и Доминик Тим сыграют в четвертьфинале
© China Open. Энди Маррей
В среду и в четверг на турнире ATP 500 в Пекине пройдут матчи второго круга.
 
Вторую победу на турнире одержал экс-лидер мирового рейтинга Энди Маррей. На этот раз британец, который возвращается в большой теннис после замены тазобедренного сустава, переиграл соотечественника Кемерона Норри. Напомним, в первом круге Маррей одолел 13-ю ракетку мира Маттео Берреттини.
 
Пекин. Второй круг
 
Матчи 2-го октября
 
Энди Маррей (Великобритания) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 7:6(6), 6:7(4), 6:1
Карен Хачанов (Россия) – Жереми Шарди (Франция) – 7:6(0), 7:6(5)
Андрей Рублев (Россия) – Фабио Фоньини (Италия) – 3:6, 4:6
Доминик Тим (Австрия) – Чжичжэнь Чжан (Китай) – 6:3, 6:3
 
Матчи 3-го октября
 
Джон Изнер (США) – Дэн Эванс (Великобритания)
Сэм Куэрри (США) – Диего Шварцман (Аргентина)
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Александр Зверев (Германия)
Николоз Басилашвили (Грузия) – Стефанос Циципас (Греция)
 
Пары 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки
 
Тим – Маррей 
Хачанов – Фоньини 
 
Нижняя часть сетки
 
Изнер / Эванс – Басилашвили / Циципас 
Куэрри / Шварцман – Оже-Альяссим / Зверев 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 02.10.2019 14:27
    +5
    Восхищаюсь такими людьми, как Маррей!!!
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 02.10.2019 14:27
    +5
    Восхищаюсь такими людьми, как Маррей!!!
    Ссылка
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