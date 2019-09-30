Свитолина в пятый раз выиграла два тай-брейка в одном матче

В понедельник, 30 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла матч второго круга на обязательном Премьере в Пекине.
Украинка обыграла китаянку Ван Яфань на двух тай-брейках, одержав всего пятую подобную победу в карьере. В предыдущих четырех поединках Элина также заканчивала в двух сетах.
Отметим, что проигрывала два тай-брейка в одном отдельно взятом матче Свитолина лишь раз. Многие вспомнят поражение в матче против Алены Остапенко в Майами-2018 со счетом 6-7(3), 6-7(5).
Матчи, в которых Свитолина выиграла 2 тай-брейка
|Дата
|Соперница
|Счет
|Турнир
|Покрытие
|Стадия
|Р1
|Р2
|30.09.2019
|Ван Яфань
|7:6(5), 7:6(1)
|Пекин
|хард
|1/16
|3
|48
|25.07.2016
|Абанда
|
7-6(2) 7-6(3)
|Монреаль
|хард
|1/16
|20
|272
|19.01.2015
|Гиббс
|
7-6(3) 7-6(6)
|Australian Open
|хард
|1/32
|26
|96
|11.02.2013
|Коэн
|
7-6(2) 7-6(5)
|Кали
|грунт
|1/8
|102
|132
|19.03.2012
|Шиникова
|
7-6(4) 7-6(5)
|Ла-Марса 25к
|грунт
|финал
|201
|339
Р1 - рейтинг Свитолиной, Р2 - рейтинг соперницы
Также добавим, что в текущем сезоне статистика тай-брейков у Элины отрицательная: шесть выигранных против восьми проигранных. При этом было добыто семь побед в 13 матчах.
Источник — Tennis Abstract
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