Свитолина в пятый раз выиграла два тай-брейка в одном матче

18:36 — Виктор Андрущик

Засуньте в сраку свого Коноплянку і не витягуйте .Задрали вже про нього писать.

18:36 — Виктор Андрущик

Засуньте в сраку свого Коноплянку і не витягуйте .Задрали вже про нього писать.

18:35 — Виктор Андрущик

Засуньте в сраку свого Коноплянку і не витягуйте .Задрали вже про нього писать.

18:31 — z.valenok01

Можно о многом поговорить, но *объективно* не надо. От заангажированого болельщико это смешно и г...

18:29 — Lion

Днепр по старым добрым традициям отдал очки Динамо... Хотя это уже другой Днепр? Или название тол...

18:24 — Zport.

Если объективно, то и гол Гармаша был чистый, а судья его отменил. Динамо конечно не выздоровело,...