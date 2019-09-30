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Свитолина в пятый раз выиграла два тай-брейка в одном матче

Предыдущий раз подобный исход был зафиксирован более 3 лет назад

  • 30.09.2019 17:12
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Свитолина в пятый раз выиграла два тай-брейка в одном матче
© WTA. Элина Свитолина
В понедельник, 30 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла матч второго круга на обязательном Премьере в Пекине
 
Украинка обыграла китаянку Ван Яфань на двух тай-брейках, одержав всего пятую подобную победу в карьере. В предыдущих четырех поединках Элина также заканчивала в двух сетах.
 
Отметим, что проигрывала два тай-брейка в одном отдельно взятом матче Свитолина лишь раз. Многие вспомнят поражение в матче против Алены Остапенко в Майами-2018 со счетом 6-7(3), 6-7(5).
 
Матчи, в которых Свитолина выиграла 2 тай-брейка
Дата Соперница Счет Турнир Покрытие Стадия Р1 Р2
30.09.2019  Ван Яфань 7:6(5), 7:6(1) Пекин хард 1/16 3 48
25.07.2016  Абанда
7-6(2) 7-6(3)
 Монреаль хард 1/16 20 272
19.01.2015  Гиббс
7-6(3) 7-6(6)
 Australian Open хард 1/32 26 96
11.02.2013  Коэн
7-6(2) 7-6(5)
 Кали грунт 1/8 102 132
19.03.2012  Шиникова
7-6(4) 7-6(5)
 Ла-Марса 25к грунт финал 201 339

Р1 - рейтинг Свитолиной, Р2 - рейтинг соперницы

Также добавим, что в текущем сезоне статистика тай-брейков у Элины отрицательная: шесть выигранных против восьми проигранных. При этом было добыто семь побед в 13 матчах.

 
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Источник — Tennis Abstract

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