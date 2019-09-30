Пекин. Ястремская в паре с Остапенко вышла во второй круг

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№26 WTA) успешно начала выступление в парном разряде на Премьере в Пекине.
В поединке первого круга украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко победила пару Вания Кинг/Моника Никулеску (США/Румыния). Матч продлился 1 час и 36 минут.
Пекин. Парный разряд. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина)/Алена Остапенко (Латвия) – Вания Кинг/Моника Никулеску (США/Румыния) – 6:4, 2:6, 10:4
Во втором круге Ястремскую и Остапенко ждет поединок против лидеров посева, пары Се Шувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия).
Напомним, ранее сегодня Ястремская не смогла обыграть Бертенс во втором круге одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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