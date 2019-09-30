Пекин. Надежда Киченок завершила борьбу на турнире

Нужен взрослый тренер, который добавит вариативности в игру и научит размеренности. Чтобы не пыта...

Жаль- не сложилось! А вообще просматривается тенденция-после яркой победы слив. Что-то надо с эти...

Не психологически она не готова. А думать на корте пока не научилась. Масса ошибок в простых ситу...

10:59 — jekаfunny

Нифига себе! За 10 лет что я на сайте , я первый раз от тебя увидел членораздельный связанный тек...

10:57 — Stromae1

Ога. И поэтому это убожество скакало за мной сто километров, чтобы тявкнуть, как оно не обращает ...