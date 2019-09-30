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Пекин. Надежда Киченок завершила борьбу на турнире

Украинская теннисистка остановилась в первом круге

  • 30.09.2019 09:25
  • 353 просмотра
  • 2 комментария
Пекин. Надежда Киченок завершила борьбу на турнире
© БТУ. Надежда Киченок и Абигейл Спирс
Украинская теннисистка Надежда Киченок проиграла первый матч парного разряда на турнире в Пекине.
 
В паре с американкой Эбигейл Спирс Надя проиграла немецко-нидерландскому тандему Анна-Лена Грёнефельд / Деми Схюрс.
 
Пекин. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Эбигейл Спирс – Анна-Лена Грёнефельд / Деми Схюрс – 1:6, 4:6
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    shelest1717
      shelest1717, 30.09.2019 10:25
    0
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 30.09.2019 10:20
    +1
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 30.09.2019 10:20
    +1
    Ссылка
    shelest1717
    online
      shelest1717, 30.09.2019 10:25
    0
    Ссылка
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