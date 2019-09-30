Пекин. Надежда Киченок завершила борьбу на турнире

Украинская теннисистка Надежда Киченок проиграла первый матч парного разряда на турнире в Пекине.
В паре с американкой Эбигейл Спирс Надя проиграла немецко-нидерландскому тандему Анна-Лена Грёнефельд / Деми Схюрс.
Пекин. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Эбигейл Спирс – Анна-Лена Грёнефельд / Деми Схюрс – 1:6, 4:6
Напомним, ранее турнир покинули Катерина Бондаренко и Людмила Киченок.
Источник — Sport.ua
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