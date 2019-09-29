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Пекин. Катерина Бондаренко и Людмила Киченок покидают турнир

Украинки проиграли стартовые матчи

  • 29.09.2019 12:33
  • 372 просмотра
  • 1 комментарий
Пекин. Катерина Бондаренко и Людмила Киченок покидают турнир
© БТУ. Александра Крунич и Катерина Бондаренко
Две украинские теннисистки проиграли первые матчи парного разряда на турнире в Пекине.
 
Катерина Бондаренко в дуэте с сербкой Александрой Крунич уступила хорватско-испанскому тандему Дарья Юрак / Мария-Хосе Мартинес-Санчес.
 
А Людмила Киченок в паре с американкой Дезире Кравчик проиграла сестрам Плишковым из Чехии.
 
Пекин. Первый круг парного разряда
Катерина Бондаренко / Александра Крунич – Дарья Юрак / Мария-Хосе Мартинес-Санчес – 5:7, 6:3, 8:10
Людмила Киченок / Дезире Кравчик – Каролина Плишкова / Кристина Плишкова – 4:6, 2:6
 
Напомним, что в парном разряде также сыграют Даяна Ястремская в паре с Еленой Остапенко и Надежда Киченок вместе с Эбигейл Спирс.
 
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 29.09.2019 12:35
    0
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 29.09.2019 12:35
    0
    Ссылка
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