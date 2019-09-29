Пекин. Катерина Бондаренко и Людмила Киченок покидают турнир

13:39 — sergo1957

Умничка ! Переломила ход матча! Тьфу,тьфу,тьфу !!!

13:39 — Александр Ад

2 сет 4-1Элина разозлилась не на шутку

13:35 — Elis

Молодець мала! Тепер не розслабитись і гарно подати!

13:34 — common_sense

если бабу не ебсти, будет баба бред нести

13:33 — Sauron

Наверное, Элина снова поссорилась с Гаэлем. Страшно депрессивная и нервная на корте уже 2-й турни...

13:32 — vital

Вадім Рубік, що там із тренером Даяни з Ізраїля? Є якась інсайдерська інформація? Це каліф на год...

13:31 — Stelios Komnin

Хотели пошутить? Кто еще не шутил на эту тему?

13:30 — u6464u

читаеться какая то безнадега,по моему это от усталости,тяжело по такому графику держать себя в фо...