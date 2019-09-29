Пекин. Катерина Бондаренко и Людмила Киченок покидают турнир

Две украинские теннисистки проиграли первые матчи парного разряда на турнире в Пекине.
Катерина Бондаренко в дуэте с сербкой Александрой Крунич уступила хорватско-испанскому тандему Дарья Юрак / Мария-Хосе Мартинес-Санчес.
А Людмила Киченок в паре с американкой Дезире Кравчик проиграла сестрам Плишковым из Чехии.
Пекин. Первый круг парного разряда
Катерина Бондаренко / Александра Крунич – Дарья Юрак / Мария-Хосе Мартинес-Санчес – 5:7, 6:3, 8:10
Людмила Киченок / Дезире Кравчик – Каролина Плишкова / Кристина Плишкова – 4:6, 2:6
Напомним, что в парном разряде также сыграют Даяна Ястремская в паре с Еленой Остапенко и Надежда Киченок вместе с Эбигейл Спирс.
Ранее Ястремская вышла во второй раунд одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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