Элина Свитолина – Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 30 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) сыграет еще один матч на обязательном Премьере в Пекине.

В поединке второго круга украинка встретится с Ван Яфань из Китая (№48 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на корте «Moon» после матча Халеп - Александрова. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

Ранее девушки встречались 1 раз, победила китаянка (Майами-2019).

В третьем круге победительница матча сразится против Софии Кенин (№17 WTA) или победительницы матча Анастасия Павлюченкова (№36 WTA) – Вероника Кудерметова (№45 WTA)