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ВИДЕО. Как Ястремская разгромила Гарсию

Украинская теннисистка удачно стартовала на турнире в Пекине

  • 29.09.2019 12:12
  • 848 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Как Ястремская разгромила Гарсию
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская разгромила француженку Каролин Гарсию в первом круге турнира в Пекине. Для победы Ястремской хватило двух сетов — 6:1, 6:1.

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Источник — YouTube

(3 голоса)

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Комментарии
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 29.09.2019 12:34
    -1
    Розкатає
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 29.09.2019 12:33
    0
    "Мрію дожити до того моменту, коли Ястремська так само розквітає Роджера Федерера!!! - так повинна була виглядати фраза. Клятий розумний смартфон!
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 29.09.2019 12:30
    -1
    ...то жарт був.
    Насправді їй Федерер не підсилу:
    максимум, кого вона може здолати - це Джокович!!!
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 29.09.2019 12:29
    -1
    Мрію дожити до того моменту, коли Ястремська так само розквітає Родзинок Інженера!!!
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 29.09.2019 12:27
    0
    ...как как...
    Смачно разгромила!!!
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 29.09.2019 12:33
    0
    "Мрію дожити до того моменту, коли Ястремська так само розквітає Роджера Федерера!!! - так повинна була виглядати фраза. Клятий розумний смартфон!
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 29.09.2019 12:27
    0
    ...как как...
    Смачно разгромила!!!
    Ссылка
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