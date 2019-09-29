ВИДЕО. Как Ястремская разгромила Гарсию

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская разгромила француженку Каролин Гарсию в первом круге турнира в Пекине. Для победы Ястремской хватило двух сетов — 6:1, 6:1.
Источник — YouTube
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Насправді їй Федерер не підсилу:
максимум, кого вона може здолати - це Джокович!!!
Смачно разгромила!!!
Смачно разгромила!!!
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