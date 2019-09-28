Даяна Ястремская – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 29 сентября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№27 WTA) сыграет стартовый матч на обязательном Премьере в Пекине.
В поединке первого круга украинка встретится с Каролин Гарсией из Франции (№30 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте «Lotus» после матча Халеп - Петерсон. Ориентировочное время начала матча – 10:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались 1 раз, победила украинка. Случилось это в памятном финале турнира в Страсбурге.
Во втором круге победительница матча сразится против Кики Бертенс из Нидерландов (№8 WTA).
Источник — Sport.ua
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