Даяна Ястремская – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 29 сентября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№27 WTA) сыграет стартовый матч на обязательном Премьере в Пекине.

В поединке первого круга украинка встретится с Каролин Гарсией из Франции (№30 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте «Lotus» после матча Халеп - Петерсон. Ориентировочное время начала матча – 10:30 по Киеву.

Во втором круге победительница матча сразится против Кики Бертенс из Нидерландов (№8 WTA).