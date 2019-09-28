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Ван Эйтванк выиграла турнир в Ташкенте

В матче за титул бельгийка одолела Сорану Кырстю из Румынии

  • 28.09.2019 18:20
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Ван Эйтванк выиграла турнир в Ташкенте
© WTA. Алисон ван Эйтванк
Бельгийская теннисистка Алисон ван Эйтванк (№61 WTA) стала победительницей турнира WTA международной серии в Ташкенте.
 
В матче за титул 25-летняя спорстменка обыграла Сорану Кырстю из Румынии (№96 WTA). 
 
Ташкент. Финал
Алисон ван Эйтванк (Бельгия) – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:2, 4:6, 6:4
 
Отметим, что ван Эйтванк выиграла все свои финалы на уровне WTA. Их было четыре, все – категории International. В текущем сезоне бельгийка взяла второй титул, ранее она праздновала победу в финале соревнований в Будапеште. С новой недели Алисон поднимется на 44-е место в мировом рейтинге.
 
Для Кырсти это также был четвертый финал, но ранее она выиграла всего один раз, было это в далеком 2008-м году в том же Ташкенте. Благодаря выходу в финал румынка поднимется на 75-е место в мировой классификации.
 
Напомним, в полуфинале Кырстя остановила украинку Катарину Завацкую.
 

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Источник — Sport.ua

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