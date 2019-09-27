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Ташкент. Завацкая не сумела выйти в финал

Украинская теннисистка в двух сетах проиграла Соране Кырсти из Румынии

  • 27.09.2019 10:25
  • 1731 просмотр
  • 12 комментариев
Ташкент. Завацкая не сумела выйти в финал
© Detlef Gottwald. Катарина Завацкая
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№142 WTA) завершила борьбу на турнире WTA международной серии в Ташкенте (Узбекистан).
 
В матче 1/2 финала украинка проиграла Соране Кырсти из Румынии (№96 WTA). 
 
Ташкент. Полуфинал
Катарина Завацкая (Украина) – Сорана Кырстя (Румыния) – 0:6, 3:6
 
Со следующей недели  Завацкая установит новый личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись на 118 место.
 
Отметим, что для Катарины это был первый полуфинал на уровне WTA.
 
Кырстя в финале сразится против Кристины Плишковой (№80 WTA) или Алисон ван Эйтванк (№61 WTA). 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 27.09.2019 11:36
    0
    captain2009, 27.09.2019 11:34
    Та бачили, але незрозуміло тільки, чому сьома Квітова починає з другого кола, а третя Світоліна - з першого раунда? Так само кривдниця Еліни Ріск також починає з другого... Хто знає, чому так?
    Привілеї півфіналіст Уханя, а турнір Пекіна має особливий статус з турнірів Мадаторі
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 27.09.2019 11:34
    +1
    vital, 27.09.2019 11:28
    Шановний, тільки не треба сарказму. Катаріна рухається вперед: тільки нещодавно вперше виграла турнір ITF такого високого рівня (80 чи 100 тис.) у Хорватії , зараз вперше вийшла в півфінал турніру вже рівня WTA. Хай зараз у матчі за ТОП-100 перегоріла, хай не змогла через брак досвіду виграти 2 довготривалих гейми в 2-му сеті. Хочеться вірити що це не разовий всплеск після зміни тренера, а Катаріна буде і надалі прогресувати.
    Читав інтерв'ю Катаріни, вона розповідала, що кілька днів погано харчувалась, сил взагалі шоб тренеруватись небуло)) але хіба нашим деяким "болелам" це об' ясниш))
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 27.09.2019 11:34
    0
    dudigo78, 27.09.2019 11:15
    Вже бачили який писець прийшов з жеребкування в Пекіні? Світоліна - Севастова вже в першому колі
    Та бачили, але незрозуміло тільки, чому сьома Квітова починає з другого кола, а третя Світоліна - з першого раунда? Так само кривдниця Еліни Ріск також починає з другого... Хто знає, чому так?
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 27.09.2019 11:32
    0
    captain2009, 27.09.2019 11:26
    Вадім, я вибачаюсь, але чому Ви писали в коментах в трансляції, що Катаріна і Катя - це різні імена? Катя - це скорочено від Катерини, а Катаріна - це фонетичний вариант імені Катерина. Значення що імені Катерина, що Катаріна однакове - "чиста". В чеський мові - Катержина, в словацький - Катаріна, але скорочено що там, що там - Катка, Каті. На мій погляд, це однакові імена. Якщо зможете пояснити, буду вдячний. Просто цікаво, не більше того.
    Справа втому, що пишу як людина, що знає Катаріну-вона ображається коли її називають Катериною))) в них в сім'ї віруючі люди, тому як охрестили так і хочуть щоб називали)) теж саме наприклад з старшою з Музичук хоч Аня і Анна це також посуті одне ім' я))
    Ссылка
    vital
      vital, 27.09.2019 11:28
    +1
    Vladdal, 27.09.2019 11:21
    Хм, я вчера почитал комменты и уже чуть не поверил, что у нас новая "зiрочка" родилась. А оно вона как...
    Шановний, тільки не треба сарказму. Катаріна рухається вперед: тільки нещодавно вперше виграла турнір ITF такого високого рівня (80 чи 100 тис.) у Хорватії , зараз вперше вийшла в півфінал турніру вже рівня WTA. Хай зараз у матчі за ТОП-100 перегоріла, хай не змогла через брак досвіду виграти 2 довготривалих гейми в 2-му сеті. Хочеться вірити що це не разовий всплеск після зміни тренера, а Катаріна буде і надалі прогресувати.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 27.09.2019 11:26
    0
    Вадім Рубік, 27.09.2019 10:32
    Прогнозовано.. Програла ще до матчу, плюс хвилювання, але для Катаріни це великий досвід)))
    Вадім, я вибачаюсь, але чому Ви писали в коментах в трансляції, що Катаріна і Катя - це різні імена? Катя - це скорочено від Катерини, а Катаріна - це фонетичний вариант імені Катерина. Значення що імені Катерина, що Катаріна однакове - "чиста". В чеський мові - Катержина, в словацький - Катаріна, але скорочено що там, що там - Катка, Каті. На мій погляд, це однакові імена. Якщо зможете пояснити, буду вдячний. Просто цікаво, не більше того.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 27.09.2019 11:21
    -1
    Хм, я вчера почитал комменты и уже чуть не поверил, что у нас новая "зiрочка" родилась. А оно вона как...
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 27.09.2019 11:15
    0
    Вже бачили який писець прийшов з жеребкування в Пекіні? Світоліна - Севастова вже в першому колі
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 27.09.2019 10:56
    +3
    relax-1984, 27.09.2019 10:48
    Наши девочки показывают невероятную сплочённость в коллективе: или выходим все вместе, или домой едем тоже вместе...
    женская солидарность она такая)
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 27.09.2019 10:48
    +5
    Наши девочки показывают невероятную сплочённость в коллективе: или выходим все вместе, или домой едем тоже вместе...
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 27.09.2019 10:44
    +4
    Шось Катя мало каши съела - силенок сетку перебить в элементарной ситуации не хватает.. Подачей вроде уводит румынку, открывает корт и вместо того, чтоб резко перевести в другой угол и наказать, еле перекидывает мяч и та успевает вернуться и ещё и атаковать. Печально. Ну, и первая подача Кати это как вторая подача нормальной теннисистки) это не дело...
    Без вариантов устипила. Надеюсь, что пойдёт на пользу и выводы с тренером сделают
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 27.09.2019 10:32
    +6
    Прогнозовано.. Програла ще до матчу, плюс хвилювання, але для Катаріни це великий досвід)))
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 27.09.2019 10:32
    +6
    Прогнозовано.. Програла ще до матчу, плюс хвилювання, але для Катаріни це великий досвід)))
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 27.09.2019 10:48
    +5
    Наши девочки показывают невероятную сплочённость в коллективе: или выходим все вместе, или домой едем тоже вместе...
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 27.09.2019 10:44
    +4
    Шось Катя мало каши съела - силенок сетку перебить в элементарной ситуации не хватает.. Подачей вроде уводит румынку, открывает корт и вместо того, чтоб резко перевести в другой угол и наказать, еле перекидывает мяч и та успевает вернуться и ещё и атаковать. Печально. Ну, и первая подача Кати это как вторая подача нормальной теннисистки) это не дело...
    Без вариантов устипила. Надеюсь, что пойдёт на пользу и выводы с тренером сделают
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 27.09.2019 10:56
    +3
    relax-1984, 27.09.2019 10:48
    Наши девочки показывают невероятную сплочённость в коллективе: или выходим все вместе, или домой едем тоже вместе...
    женская солидарность она такая)
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 27.09.2019 11:34
    +1
    vital, 27.09.2019 11:28
    Шановний, тільки не треба сарказму. Катаріна рухається вперед: тільки нещодавно вперше виграла турнір ITF такого високого рівня (80 чи 100 тис.) у Хорватії , зараз вперше вийшла в півфінал турніру вже рівня WTA. Хай зараз у матчі за ТОП-100 перегоріла, хай не змогла через брак досвіду виграти 2 довготривалих гейми в 2-му сеті. Хочеться вірити що це не разовий всплеск після зміни тренера, а Катаріна буде і надалі прогресувати.
    Читав інтерв'ю Катаріни, вона розповідала, що кілька днів погано харчувалась, сил взагалі шоб тренеруватись небуло)) але хіба нашим деяким "болелам" це об' ясниш))
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 27.09.2019 11:28
    +1
    Vladdal, 27.09.2019 11:21
    Хм, я вчера почитал комменты и уже чуть не поверил, что у нас новая "зiрочка" родилась. А оно вона как...
    Шановний, тільки не треба сарказму. Катаріна рухається вперед: тільки нещодавно вперше виграла турнір ITF такого високого рівня (80 чи 100 тис.) у Хорватії , зараз вперше вийшла в півфінал турніру вже рівня WTA. Хай зараз у матчі за ТОП-100 перегоріла, хай не змогла через брак досвіду виграти 2 довготривалих гейми в 2-му сеті. Хочеться вірити що це не разовий всплеск після зміни тренера, а Катаріна буде і надалі прогресувати.
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 27.09.2019 11:36
    0
    captain2009, 27.09.2019 11:34
    Та бачили, але незрозуміло тільки, чому сьома Квітова починає з другого кола, а третя Світоліна - з першого раунда? Так само кривдниця Еліни Ріск також починає з другого... Хто знає, чому так?
    Привілеї півфіналіст Уханя, а турнір Пекіна має особливий статус з турнірів Мадаторі
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 27.09.2019 11:34
    0
    dudigo78, 27.09.2019 11:15
    Вже бачили який писець прийшов з жеребкування в Пекіні? Світоліна - Севастова вже в першому колі
    Та бачили, але незрозуміло тільки, чому сьома Квітова починає з другого кола, а третя Світоліна - з першого раунда? Так само кривдниця Еліни Ріск також починає з другого... Хто знає, чому так?
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 27.09.2019 11:32
    0
    captain2009, 27.09.2019 11:26
    Вадім, я вибачаюсь, але чому Ви писали в коментах в трансляції, що Катаріна і Катя - це різні імена? Катя - це скорочено від Катерини, а Катаріна - це фонетичний вариант імені Катерина. Значення що імені Катерина, що Катаріна однакове - "чиста". В чеський мові - Катержина, в словацький - Катаріна, але скорочено що там, що там - Катка, Каті. На мій погляд, це однакові імена. Якщо зможете пояснити, буду вдячний. Просто цікаво, не більше того.
    Справа втому, що пишу як людина, що знає Катаріну-вона ображається коли її називають Катериною))) в них в сім'ї віруючі люди, тому як охрестили так і хочуть щоб називали)) теж саме наприклад з старшою з Музичук хоч Аня і Анна це також посуті одне ім' я))
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 27.09.2019 11:26
    0
    Вадім Рубік, 27.09.2019 10:32
    Прогнозовано.. Програла ще до матчу, плюс хвилювання, але для Катаріни це великий досвід)))
    Вадім, я вибачаюсь, але чому Ви писали в коментах в трансляції, що Катаріна і Катя - це різні імена? Катя - це скорочено від Катерини, а Катаріна - це фонетичний вариант імені Катерина. Значення що імені Катерина, що Катаріна однакове - "чиста". В чеський мові - Катержина, в словацький - Катаріна, але скорочено що там, що там - Катка, Каті. На мій погляд, це однакові імена. Якщо зможете пояснити, буду вдячний. Просто цікаво, не більше того.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.09.2019 11:15
    0
    Вже бачили який писець прийшов з жеребкування в Пекіні? Світоліна - Севастова вже в першому колі
    Ссылка
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