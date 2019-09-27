Ташкент. Завацкая не сумела выйти в финал

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№142 WTA) завершила борьбу на турнире WTA международной серии в Ташкенте (Узбекистан).

В матче 1/2 финала украинка проиграла Соране Кырсти из Румынии (№96 WTA).

Ташкент. Полуфинал

Катарина Завацкая (Украина) – Сорана Кырстя (Румыния) – 0:6, 3:6

Со следующей недели Завацкая установит новый личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись на 118 место.

Отметим, что для Катарины это был первый полуфинал на уровне WTA.

Кырстя в финале сразится против Кристины Плишковой (№80 WTA) или Алисон ван Эйтванк (№61 WTA).