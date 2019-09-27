Ташкент. Завацкая не сумела выйти в финал

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№142 WTA) завершила борьбу на турнире WTA международной серии в Ташкенте (Узбекистан).
В матче 1/2 финала украинка проиграла Соране Кырсти из Румынии (№96 WTA).
Ташкент. Полуфинал
Катарина Завацкая (Украина) – Сорана Кырстя (Румыния) – 0:6, 3:6
Со следующей недели Завацкая установит новый личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись на 118 место.
Отметим, что для Катарины это был первый полуфинал на уровне WTA.
Кырстя в финале сразится против Кристины Плишковой (№80 WTA) или Алисон ван Эйтванк (№61 WTA).
Источник — Sport.ua
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Без вариантов устипила. Надеюсь, что пойдёт на пользу и выводы с тренером сделают
Без вариантов устипила. Надеюсь, что пойдёт на пользу и выводы с тренером сделают
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