Последние комментарии

ВИДЕО. Как Марта Костюк в четвертьфинал турнира в Валенсии выходила 20:27 — sv_2000 Даже вот эта нарезка небольшая показывает насколько Марта разнообразна и какой у неё богатый техн...

Шахтер готов в январе отпустить Степаненко в Кристал Пэлас 20:27 — Дід Пихто Нафиг этот узбек нужен Кристал Пэлесу? Набивают цену посредственному футболисту

Бой Поветкин - Хантер планируется в андеркарде поединка Джошуа - Руис 20:25 — Витя Астанавитесь За Хантером не слежу,но в остальном согласен. 20:23 — Витя Астанавитесь Чел промоутера поменял.После того как на родине его слили,витязь решил обратить свой взляд к загн...

Александрия бесплатно отвезет болельщиков на игру с Гентом 20:20 — Vladislav Pohily Временно, пока идет реконструкция своего стадиона. 20:14 — vitaha33 Так Аталанта гратиме не в Бергамо, а на Сан-Сіро

Йожеф САБО: «Развязка матча Мариуполь – Динамо получилась логичной» 20:19 — Zport. Странно, что все "эксперты" с геббельсТВ молчат про руку игрока арендуполя в своей штрафной

25 лет спустя, или Где сейчас ключевые фигуры ЧМ-1994 20:17 — TimurKhAI О да, этот чудо-гол Костадинова на Парк де Пренс на последних секундах последнего матча отборочно...

ВИДЕО. Все действия Малиновского в матче против Ромы 20:12 — Андрей Овчаренко Так-то нельзя сказать, что Шапаренко при Хацкевиче не имел шансов. Одно время он вообще основным ...