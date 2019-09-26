Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

ВИДЕО. Как Марта Костюк в четвертьфинал турнира в Валенсии выходила

Украинка уверенно справилась с Сарой Эррани

  • 26.09.2019 19:25
  • 758 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Как Марта Костюк в четвертьфинал турнира в Валенсии выходила
© WTT. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк уверенно обыграла экс-пятую ракетку мира Сару Эррани (№251 WTA) на грунтовом 60-тысячнике в Валенсии.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    sv_2000
    online
      sv_2000, 26.09.2019 20:27
    0
    Даже вот эта нарезка небольшая показывает насколько Марта разнообразна и какой у неё богатый технический арсенал. Но талант и техника - это важно, но главное ментальность. Дай бог, чтобы Марта повзрослела, поняла что для неё важно в жизни, убрала свои психи (не эмоции, а именно психи) и смогла реализовать свой потенциал.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 26.09.2019 19:40
    -2
    Ніяк не виходила. Просто перебила стареньку Еррані, і усе
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 26.09.2019 20:27
    0
    Даже вот эта нарезка небольшая показывает насколько Марта разнообразна и какой у неё богатый технический арсенал. Но талант и техника - это важно, но главное ментальность. Дай бог, чтобы Марта повзрослела, поняла что для неё важно в жизни, убрала свои психи (не эмоции, а именно психи) и смогла реализовать свой потенциал.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности