Марта Костюк одержала вторую победу на турнире в Валенсии

17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк обыграла экс-пятую ракетку мира Сару Эррани (№251 WTA) на турнире в испанской Валенсии.
Марта победила в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. Игра длилась 1 час, 20 минут.
Костюк вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Аранчой Рус (№97 WTA).
На прошлой неделе Костюк дошла до финала турнира аналогичной категории во французском Сен-Мало.
Источник — Sport.ua
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Победила именитую соперницу, хоть всю в прошлом... Но, думаю, Марте приятно
Победила именитую соперницу, хоть всю в прошлом... Но, думаю, Марте приятно
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