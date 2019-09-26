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Марта Костюк одержала вторую победу на турнире в Валенсии

Украинка вышла в четвертьфинал грунтовых соревнований

  • 26.09.2019 18:41
  • 474 просмотра
  • 3 комментария
Марта Костюк одержала вторую победу на турнире в Валенсии
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк обыграла экс-пятую ракетку мира Сару Эррани (№251 WTA) на турнире в испанской Валенсии.

Марта победила в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. Игра длилась 1 час, 20 минут.

Костюк вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Аранчой Рус (№97 WTA).

На прошлой неделе Костюк дошла до финала турнира аналогичной категории во французском Сен-Мало.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    kollekciy
      kollekciy, 26.09.2019 18:54
    +3
    Можливо Еррані вже не та, та сьогодні забивала з другої подачі Марти добряче, Марті допомогли вінерси, без них було б дуже важко, особливо знову з подвійними.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 26.09.2019 18:45
    +4
    Марту з перемогою. Гра Марти сьогодні дуже сподобалась. Особливо перший сет. Почали виходити хороші вінерси. В другому сеті чомусь здала з початку, заставила знову по нервувати. Але те що потім змогла проявити давно втрачений характер, цього коштувало. Змогла переломити вже розігравщуся небезпечну Ерані, це було неймовірно. Хоча гейм коли витягла 40:0 та впала, заслуговувала виграти.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 26.09.2019 18:44
    +3
    Молодец! Подсластила пилюли сегодняшние.
    Победила именитую соперницу, хоть всю в прошлом... Но, думаю, Марте приятно
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 26.09.2019 18:45
    +4
    Марту з перемогою. Гра Марти сьогодні дуже сподобалась. Особливо перший сет. Почали виходити хороші вінерси. В другому сеті чомусь здала з початку, заставила знову по нервувати. Але те що потім змогла проявити давно втрачений характер, цього коштувало. Змогла переломити вже розігравщуся небезпечну Ерані, це було неймовірно. Хоча гейм коли витягла 40:0 та впала, заслуговувала виграти.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 26.09.2019 18:54
    +3
    Можливо Еррані вже не та, та сьогодні забивала з другої подачі Марти добряче, Марті допомогли вінерси, без них було б дуже важко, особливо знову з подвійними.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 26.09.2019 18:44
    +3
    Молодец! Подсластила пилюли сегодняшние.
    Победила именитую соперницу, хоть всю в прошлом... Но, думаю, Марте приятно
    Ссылка
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