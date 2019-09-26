Марта Костюк одержала вторую победу на турнире в Валенсии

17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк обыграла экс-пятую ракетку мира Сару Эррани (№251 WTA) на турнире в испанской Валенсии.

Марта победила в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. Игра длилась 1 час, 20 минут.

Костюк вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Аранчой Рус (№97 WTA).

На прошлой неделе Костюк дошла до финала турнира аналогичной категории во французском Сен-Мало.