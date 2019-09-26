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Катарина ЗАВАЦКАЯ: «В полуфинале готова показать хороший уровень игры»

Украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Ташкенте

  • 26.09.2019 18:10
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Катарина ЗАВАЦКАЯ: «В полуфинале готова показать хороший уровень игры»
© Detlef Gottwald. Катарина Завацкая

19-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая (№142 WTA) уничтожила 20-летнюю россиянку Анну Калинскую (№116 WTA) в 1/4 финала турнира в Ташкенте.

Спортсменка поделилась впечатлениями от победы.

- Сегодня матч получился не тяжелым, потому что я играла очень хорошо и непредсказуемо от начала до конца. Калинская не создавала мне трудностей по ходу игры, поэтому я играла в свой теннис и была сегодня ведущим игроком, а не защищающимся. Безусловно если бы концентрация упала или что-то ещё, то матч всегда мог бы обернуться и по-другому, поэтому я рада, что играла так до конца поединка.
 
- Твоя соперница после первых пяти геймов вызывала врача. Такие паузы не влияют на твой настрой на игру?
- Да она вызвала врача, не знаю или сбить ритм, или действительно что-то болело. Конечно же я немного начала смотреть на неё и немного терять фокус, но это не помешало мне, я продолжала также здорово играть, несмотря на то, что была пауза. Как когда, иногда такие моменты сбивают настрой, а иногда нет. Сегодня все сложилось хорошо.
 
- Следишь за рейтинговой таблицей сейчас?
- Иногда слежу. Сегодняшняя победа помогает мне войти в 120 и я рада этому (улыбается)
 
- Сейчас решается, кто станет твоей соперницей по полуфиналу. С кем предпочтительнее сыграть - с Данкой Ковинич или Сораной Кырстей?
- С кем играть мне все равно в принципе. Обе девочки одинаково хорошо играют, кто будет тот будет. Тренер мне, конечно же, все расскажет о них, тактику игры и все остальное. Думаю, в полуфинале я буду готова снова показать хороший уровень игры!
 
В полуфинале турнира Завацкая сыграет против Сораны Кырсти (№96 WTA)

 

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Источник — Большой теннис Украины

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