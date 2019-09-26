Катарина ЗАВАЦКАЯ: «В полуфинале готова показать хороший уровень игры»

19-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая (№142 WTA) уничтожила 20-летнюю россиянку Анну Калинскую (№116 WTA) в 1/4 финала турнира в Ташкенте.

Спортсменка поделилась впечатлениями от победы.

- Сегодня матч получился не тяжелым, потому что я играла очень хорошо и непредсказуемо от начала до конца. Калинская не создавала мне трудностей по ходу игры, поэтому я играла в свой теннис и была сегодня ведущим игроком, а не защищающимся. Безусловно если бы концентрация упала или что-то ещё, то матч всегда мог бы обернуться и по-другому, поэтому я рада, что играла так до конца поединка.

- Твоя соперница после первых пяти геймов вызывала врача. Такие паузы не влияют на твой настрой на игру?

- Да она вызвала врача, не знаю или сбить ритм, или действительно что-то болело. Конечно же я немного начала смотреть на неё и немного терять фокус, но это не помешало мне, я продолжала также здорово играть, несмотря на то, что была пауза. Как когда, иногда такие моменты сбивают настрой, а иногда нет. Сегодня все сложилось хорошо.