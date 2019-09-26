Ташкент. Завацкая разбила Калинскую на пути в 1/2 финала

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№142 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA международной серии в Ташкенте (Узбекистан).
В матче 1/4 финала украинка менее чем за час разобралась с россиянкой Анной Калинской (№116 WTA).
Ташкент. Четвертьфинал
Катарина Завацкая (Украина) – Анна Калинская (Россия) – 6:0, 6:2
В 1/2 финала Завацкая сыграет против Сораны Кырсти (№96 WTA) или Данки Ковинич (№120 WTA).
Отметим, что для Катарины предстоящий полуфинал станет первым на уровне WTA. Выход в финал позволит ей дебютировать в первой сотне мирового рейтинга.
Источник — Sport.ua
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