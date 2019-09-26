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Ташкент. Завацкая разбила Калинскую на пути в 1/2 финала

Украинка обеспечила себе участие в дебютном полуфинале на турнирах WTA

  • 26.09.2019 09:20
  • 1014 просмотров
  • 3 комментария
Ташкент. Завацкая разбила Калинскую на пути в 1/2 финала
© Tapio Saukkonen. Катарина Завацкая
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№142 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA международной серии в Ташкенте (Узбекистан).
 
В матче 1/4 финала украинка менее чем за час разобралась с россиянкой Анной Калинской (№116 WTA). 
 
Ташкент. Четвертьфинал
Катарина Завацкая (Украина) – Анна Калинская (Россия) – 6:0, 6:2
 
В 1/2 финала Завацкая сыграет против Сораны Кырсти (№96 WTA) или Данки Ковинич (№120 WTA). 
 
Отметим, что для Катарины предстоящий полуфинал станет первым на уровне WTA. Выход в финал позволит ей дебютировать в первой сотне мирового рейтинга.
 
 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    relax-1984
      relax-1984, 26.09.2019 09:40
    0
    Менше часика и порядок!)))
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 26.09.2019 09:33
    +3
    Блестящее соотношение виннерсы/невынужденные. Молодец!
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 26.09.2019 09:23
    +7
    Дякуємо Каті за такий приємний ранок! Сподіваємося, день стане таким же.
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 26.09.2019 09:23
    +7
    Дякуємо Каті за такий приємний ранок! Сподіваємося, день стане таким же.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 26.09.2019 09:33
    +3
    Блестящее соотношение виннерсы/невынужденные. Молодец!
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 26.09.2019 09:40
    0
    Менше часика и порядок!)))
    Ссылка
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