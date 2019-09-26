Ташкент. Завацкая разбила Калинскую на пути в 1/2 финала

При чому тут шушера? Якщо тренер хворий олень, який сам вгробив i втiк з попередньоi команди, то ...

Що може навчити футболiста тренер-ватрушка який сам не слiдкуе за своею формою?

Співає не щиро та й ще білоруської мови не знає((( а всі його ватні друзі, фоловери і дописувачі ...

09:41 — Vladdal

У нас мріяти - национальное. Одни "мрійники" в стране. Полезно иногда реалистом побыть. Плишкова ...

09:33 — vital

Всяке може бути: хтось іде до вершин поступово, як Еліна, а є такі як Андреєску, які фактично за ...

09:27 — Vladdal

Тут же и уровень оппозиции несколько не тот, что на тех же премьерах. Это тоже надо помнить.